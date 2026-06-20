El Costa Adeje se asegura goles con Carlota Suárez

El Costa Adeje Tenerife y Carlota Suárez alcanzaron un acuerdo para prolongar su vinculación por una temporada más. Con esta renovación, la institución blanquiazul demuestra su confianza en el olfato goleador de la delantera, convirtiéndola en una pieza fundamental para la vanguardia del equipo de cara a la campaña 26/27.

Carlota aterrizó en la Isla precedida por su gran rendimiento en liga japonesa, donde fue la máxima goleadora y la primera jugadora extranjera en entrar en el once ideal del campeonato. Su adaptación a la Liga F fue inmediata, demostrando una movilidad y capacidad anotadora que la situaron como una de las referencias del equipo. Sin embargo, el fútbol la puso a prueba. Primero, una rotura de labrum en la cadera que la obligó a pasar por el quirófano en diciembre de 2025, alejándola de los terrenos de juego durante cuatro meses. Y después, una lesión de tobillo en abril que la obligó a despedirse de los terrenos de juego antes de tiempo.

Pese a estos contratiempos, dejó clara su condición de delantera diferencial para la Liga F Moeve. La jugadora intervino en 17 partidos en la competición y jugó un total de 977 minutos, en los que logró marcar 7 goles, convirtiéndose en la segunda máxima goleadora del equipo en la temporada 25/26.

El director deportivo de la entidad, Jordi Torres, valoró muy positivamente la renovación de Carlota ya que «es una referente dentro del equipo» y ha «aportado mucho en la parcela ofensiva». Torres aseguró que, a pesar de las lesiones, la delantera logró forjar una gran temporada. «Los números están ahí, confiamos mucho en que será determinante como lo fue durante este año», afirmó Jordi.

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Por su parte, Carlota mostró su orgullo por seguir vistiendo la camiseta del Costa Adeje Tenerife Egatesa un año más. «Esta temporada no pude disfrutarlo al completo, pero estoy segura de que la próxima será mucho mejor», comentó. «Esperamos mantener el nivel y estar arriba en la clasificación, pero sobre todo queremos seguir dándole muchas alegrías a nuestra afición», concluyó.