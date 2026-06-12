La historia continúa: Nay Cáceres seguirá defendiendo la portería del Costa Adeje Tenerife

Hay vínculos que trascienden el paso del tiempo. Historias que, aunque se interrumpan durante un tiempo, están destinadas a reencontrarse. La de Nay Cáceres y el Costa Adeje Tenerife Egatesa es una de ellas. Después de regresar el pasado verano a la que siempre consideró su casa, la guardameta venezolana continuará defendiendo la camiseta blanquiazul una temporada más tras alcanzar un acuerdo para renovar su compromiso con la entidad.

Nayluisa Cáceres Acevedo volvió a Tenerife después de dos temporadas lejos de la isla. En ese tiempo, la internacional Vinotinto continuó creciendo como futbolista, acumulando experiencia en Liga F Moeve. La guardameta completó una notable temporada formando parte de una de las porterías más fiables de Liga F. Entre competición liguera y Copa de la Reina disputó 17 encuentros oficiales, superó los 1.500 minutos de juego y encajó únicamente 14 goles. Junto a Noelia Ramos formó una dupla de máximo nivel que permitió al Costa Adeje Tenerife situarse entre los equipos menos goleados.

Más allá de los números, Nay volvió a aportar aquello que siempre la ha caracterizado: seguridad, liderazgo, compromiso y un profundo sentimiento de pertenencia hacia unos colores que conoce perfectamente. Valores que la convierten en una pieza importante dentro y fuera del terreno de juego.

Por su parte, el director deportivo, Jordi Torres, destacó el gran nivel de la guardameta en la pasada temporada. “Nay Cáceres ha sido una pieza muy importante en diferentes tramos de la temporada”, comentó el director deportivo, recordando el gran partido de la guardameta en la primera ronda de la Copa de la Reina en Sevilla. Además, aseguró que “se trata de una jugadora muy profesional y eso es muy importante para lo que estamos construyendo”.

La propia Nay Cáceres mostró su felicidad por continuar en la isla: “Estoy muy contenta por continuar un año más. Este es el primer club español que apostó por mí y le tengo un cariño muy especial”. En el ámbito deportivo, la guardameta aseguró que “hemos hecho una temporada que pasará a la historia. En la próxima campaña espero mantener el nivel y aportar al equipo lo máximo posible”.

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La historia que comenzó hace ya varios años entre Nay Cáceres y el Costa Adeje Tenerife suma ahora un nuevo capítulo. El de una futbolista que salió para seguir creciendo, regresó convertida en una realidad del fútbol femenino nacional y que seguirá defendiendo la portería blanquiazul con la misma ilusión que el primer día. Porque hay historias que merecen continuar.