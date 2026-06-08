Pola salta al primer equipo del Costa Adeje Tenerife

Bárbara Martínez, futbolísticamente conocida como ‘Pola’, es el ejemplo perfecto de que en el Costa Adeje Tenerife siempre hay un hueco reservado para las futbolistas de su cantera. La centrocampista internacional con Venezuela, que llegó a la isla en febrero de 2023 para incorporarse a la estructura del filial, da un paso definitivo en su carrera profesional al pasar a tener ficha del primer equipo blanquiazul para el curso 2026/27.

Pola se ha convertido en una de las noticias más positivas del club tras acumular este año nueve encuentros oficiales, seis de ellos partiendo desde el once inicial, aportando personalidad, equilibrio y una gran capacidad de trabajo en el centro del campo blanquiazul. Durante la temporada, su esfuerzo se vio recompensado en titularidades ante grandes equipos como el FC Barcelona en el Heliodoro Rodríguez López.

El director deportivo de la entidad, Jordi Torres, valoró el esfuerzo y las ganas de la jugadora y destacó que se trata de una renovación que responde a la confianza en el futuro. Torres aseguró que “Pola es un ejemplo del camino que le queremos mostrar a la cantera”, añadiendo que su esfuerzo diario le ha permitido participar en el segundo tramo de la temporada, pudiendo demostrar su talento.

Por su parte, Pola mostró su agradecimiento por la confianza depositada en ella durante la temporada. “Estoy muy contenta por renovar con el club que ha apostado tanto por mí desde que llegué”, afirmó la futbolista, quien reconoció afrontar esta nueva etapa con ganas de seguir creciendo y aportando al equipo. Asimismo, destacó que se siente muy afortunada por representar a la entidad ya que “es un orgullo vestir estos colores que tanto están invirtiendo por el crecimiento del fútbol femenino”.

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La continuidad de Pola, ahora como futbolista con ficha en el primer equipo, ratifica la vocación del Costa Adeje Tenerife de potenciar el talento emergente y premiar el rendimiento de su cantera. Con esta renovación, el club asegura la proyección de una pieza de gran presente y futuro, aspirando a mantener su competitividad en la Liga F a través del desarrollo de su filial y consolida las bases de su proyecto deportivo, demostrando que el crecimiento en la élite va de la mano con la confianza real en las futbolistas que vienen desde abajo.