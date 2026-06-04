Aithiara Carballo renueva con el Costa Adeje Tenerife hasta 2027

El CD Tenerife Femenino y Aithiara Carballo han alcanzado un acuerdo para la renovación de la futbolista por una temporada más, por lo que continuará formando parte de la plantilla blanquiazul durante la campaña 26/27. Su continuidad se suma a la reciente del entrenador Yerai Martín, también en la Isla durante una campaña más.

La jugadora, natural de La Orotava, seguirá ligada al club en el proyecto que continúa consolidando su crecimiento y estabilidad dentro de la élite del fútbol femenino, reforzando además la apuesta por futbolistas canarias y de la isla dentro de la estructura del primer equipo.

Retorno y rendimiento al alza

Aithiara regresó al Costa Adeje Tenerife Egatesa el pasado mercado de verano, en su vuelta a la isla tras un periodo de crecimiento personal y profesional fuera de Tenerife. Esta temporada ha supuesto para ella un año de reafirmación en el club de su tierra, volviendo a integrarse plenamente en la dinámica del equipo y siendo protagonista sobre el terreno de juego.

En el plano deportivo, Aithiara firmó un gran inicio de temporada, participando en 15 partidos, ocho de ellos como titular, y acumulando cerca de 800 minutos de juego. Desde el lateral izquierdo, aportó solidez, recorrido y profundidad ofensiva, llegando incluso a contribuir con dos goles en ese tramo inicial del curso, en el que se consolidó como una pieza importante dentro del equipo.

Su progresión se vio interrumpida por una lesión que la obligó a pasar por quirófano en uno de sus mejores momentos de la temporada. Pese a ello, la futbolista tinerfeña ha seguido mostrando su implicación con el equipo y su compromiso con el proyecto, con la mirada puesta en una próxima temporada en la que espera seguir teniendo un papel relevante.

Aithiara, feliz

Aithiara Carballo mostró su satisfacción por seguir defendiendo la camiseta del Costa Adeje Tenerife Egatesa. “Estoy muy contenta e ilusionada por seguir una temporada más en este gran club, en mi casa, en mi isla”, afirmó la futbolista, quien reconoció afrontar esta nueva etapa con ganas de seguir creciendo y aportando al equipo desde el trabajo diario. Asimismo, destacó la importancia del grupo y del proyecto, asegurando que “seguir representando estos colores, a Tenerife y a toda Canarias en la máxima categoría es algo muy bonito”.

Aithiara Carballo, junto a Jordi Torres. / El Día

Jordi Torres celebra su continuidad

El director deportivo de la entidad, Jordi Torres, valoró muy positivamente la continuidad de la jugadora y destacó que se trata de una renovación que responde a la confianza en su rendimiento y en su compromiso con el club. Torres subrayó que “Aithiara es una jugadora que siempre suma, por su compromiso, su profesionalidad y su capacidad para adaptarse a distintas situaciones dentro del equipo”, añadiendo que su continuidad refuerza la estructura de la plantilla de cara a la próxima temporada.