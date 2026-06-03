Yerai Martín repetirá la próxima temporada como entrenador del Costa Adeje

El Costa Adeje Tenerife Egatesa y Yerai Martín han alcanzado un acuerdo para la renovación del técnico vasco por una temporada más, por lo que continuará al frente del conjunto blanquiazul durante la campaña 2026/27. Desde su llegada al banquillo tinerfeño el pasado mercado invernal, Yerai Martín ha logrado imprimir una identidad competitiva y sólida al equipo, firmando una notable segunda vuelta que permitió al Costa Adeje Tenerife Egatesa finalizar la temporada en la cuarta posición de Liga F Moeve y alcanzar las semifinales de la Copa de la Reina.

El entrenador guipuzcoano debutó el pasado 11 de enero en Riazor frente al Deportivo Abanca y, desde entonces, ha dirigido un total de 19 encuentros oficiales entre Liga F Moeve y Copa de la Reina, con un balance de nueve victorias, seis empates y únicamente cuatro derrotas. De esos cuatro tropiezos, solo dos llegaron en competición liguera y frente a algunos de los grandes referentes del fútbol nacional como el FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Sus números

Bajo su dirección, el conjunto blanquiazul ha destacado especialmente por su fortaleza defensiva y regularidad competitiva, convirtiéndose en el tercer equipo menos goleado de la categoría, desde su llegada al banquillo tan solo ha recibido 12 goles encajados en todas las competiciones disputadas. Además, el equipo ha firmado unos registros ofensivos más sólidos, anotando 27 goles en este tramo de competición.

Especialmente destacable ha sido el rendimiento del equipo como local en el Heliodoro Rodríguez López durante la segunda vuelta, donde el Costa Adeje Tenerife Egatesa ha cosechado seis victorias, un empate y únicamente dos derrotas, frente al Atlético de Madrid en Copa de la Reina y al FC Barcelona en Liga F Moeve, consolidando el estadio blanquiazul como uno de los escenarios más difíciles de la competición.

El director deportivo de la entidad, Jordi Torres, valoró muy positivamente la continuidad del técnico vasco y aseguró que se trata de “una renovación ganada a pulso”. Torres destacó que “el crecimiento del club y el de Yerai están en un punto álgido”, subrayando que el entrenador ha demostrado su valía “no solo con los números, que han sido muy buenos, sino también con la imagen del equipo y la mejora mostrada jugando como local”. Para el director deportivo, la identidad que ha logrado transmitir al conjunto blanquiazul ha sido una de las claves de estos meses, al tiempo que puso en valor su compromiso con el proyecto: “Para mí también es muy importante que haya querido ampliar este vínculo con el club”.

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Agradecido al club

Por su parte, Yerai Martín agradeció la confianza depositada por la entidad y mostró su satisfacción por continuar una temporada más al frente del equipo. “Estoy muy agradecido al club por la confianza y muy contento e ilusionado por poder seguir aquí”, afirmó el técnico guipuzcoano, quien reconoció tener “muchas ganas de afrontar esta nueva temporada desde el principio”. Con la vista puesta en el próximo curso, Yerai aseguró que el equipo afronta una campaña que será “muy exigente, pero también muy ambiciosa”, reflejando la ilusión con la que encara esta nueva etapa al frente del conjunto blanquiazul.