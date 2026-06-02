El CD Tenerife Femenino anuncia otras cuatro salidas

El Club Deportivo Tenerife Femenino ha hecho oficial este martes las salidas de Clau Blanco, Sakina Ouzraoui, Sandra Castelló y Claudia Iglesias 'Bicho', una vez finalicen sus respectivos contratos con la entidad blanquiazul.

En el último compromiso liguero del equipo, donde ya se anunció la despedida de María Estella, estas cuatro jugadoras también sumaron sus últimos minutos para el representativo en una temporada histórica de la entidad en la Liga F.

Clau Blanco se desvinculará del club tras cuatro años, en los que disputó 113 partidos oficiales como jugadora del Costa Adeje, en los que se fue convirtiendo en una de las futbolistas fundamentales de la plantilla, tanto como titular como de revulsivo, lo que le llevó a ser una de las que más minutos acumuló con la elástica blanquiazul.

La internacional marroquí Sakina Ouzraoui finaliza su contrato tras dos años defendiendo al club isleño, en los que acumuló 58 participaciones y seis goles oficiales que le ayudaron a ser una fija en las convocatorias de Marruecos, selección que ha vuelto a contar con ella para el encuentro amistoso del 9 de junio ante Nueva Zelanda.

Claudia Iglesias 'Bicho' llegó también hace dos años procedente del Villarreal y se marcha tras 38 partidos oficiales, en los que acumuló cerca de 2.000 minutos como tinerfeñista.

Sandra Castelló, tras una dilatada carrera en Primera División, pone fin a su vinculación con el CD Tenerife Femenino tras dos años en los que sumó 55 partidos siendo importante para el proyecto del equipo tanto en lo deportivo como en lo anímico.

De hecho, fue un activo muy usado por el técnico, Eder Maestre, en la pasada campaña y una jugadora con más de mil minutos en esta que acaba de terminar, además de una jugadora con peso en el vestuario por su veteranía y liderazgo.