Todos los récords del Costa Adeje Tenerife en la 25/26: menos goles en contra y menos derrotas que nunca antes en Primera

El Costa Adeje Tenerife Egatesa cerró el domingo con victoria su andadura en la 25/26 de la Primera División Femenina. Un adiós feliz en sintonía con una temporada casi redonda para la escuadra insular y que ha acabado siendo doblemente histórica. No solo por ser la primera tras la fusión con el CD Tenerife, sino también por los excelentes resultados obtenidos por el combinado dirigido al alimón por Eder Maestre y Yerai Martín.

De esta manera, la undécima campaña consecutiva del cuadro insular en la élite del fútbol nacional se ha terminado saldando con una inesperada colección de récords. El Costa Adeje de la recién concluida temporada ha pasado a la posteridad como el menos goleado y el que menos partidos perdió, pero también por igualar su mejor posición en la élite y su segundo mejor registro absoluto de puntos, el primero en la media de unidades por jornada.

El cuarto puesto, techo histórico de la entidad

No llegó el femenino del Tenerife a la última jornada sin objetivos. Lejos de ser un trámite, el partido frente al Deportivo Abanca se encaró como la cita en la que las de Yerai Martín debían amarrar el cuarto puesto de la Primera División. Una posición que no da acceso a ningún privilegio especial con respecto al quinto escalón, pero que sí valió, finalmente, para igualar la mejor clasificación en la historia de la entidad. El Costa Adeje, entonces Granadilla Egatesa, ya había sido cuarto en las 17/18 y 18/19, mientras que en la 21/22 se quedó en el quinto lugar, justo por detrás del Atlético de Madrid, al que dejó tres unidades por detrás esta vez.

La cuarta plaza (solo por detrás del Barcelona, el Real Madrid y la Real Sociedad) fue posible merced a los 54 puntos que sumó el combinado blanquiazul en las 30 jornadas de campeonato, los mismos que en las 17/18, 18/19 y 21/22 y únicamente por detrás de los 58 de la 20/21. Medalla de plata compartida en la cifra absoluta, pero de oro en el promedio de unidades, puesto que en la 21/21 hubo dos equipos más en la Liga y el número de jornadas aumentó de 30 a 34. Así, la escuadra dirigida por Francis Díaz promedió 1,71 puntos por partido, por los 1,8 de la 25/26. Idéntico registro que en las 17/18, 18/19 y 21/22.

Menos goles y derrotas que nunca

Pero el Tenerife Femenino no quiere compartirlo todo. Y no lo hace. Primero, porque Noelia Ramos y Nay Cáceres, escoltadas por una zaga de cinco jugadoras y sostenidas por un excelente entramado defensivo, han firmado un año de ensueño en el balance defensivo. Los 22 goles encajados se distancian con mucha diferencia de los 33 de la 17/18 y los 36 de la pasada 24/25. Al margen de las dos guardametas y del trabajo de equipo, mención especial para las zagueras: la incombustible Patri Gavira -que lo jugó casi todo-, Fatou Dembele y Elba Vergés. También defendieron como leonas las carrileras Aleksandra Zaremba y Aithiara, a la que sustituyó cuando se lesionó la polivalente Clau Blanco. Aleksandra y Elba, de hecho, superaron los 2.500 minutos.

Tampoco hay parangón alguno en el número de derrotas. Únicamente en cuatro de los 30 partidos claudicó el Costa Adeje. Sus verdugos: el Barcelona (dos veces), el Real Madrid (en Valdebebas) y el Eibar (en casa). El tropiezo frente al cuadro armero, además, fue una auténtica desgracia. Las visitantes anotaron, en el 87, el único gol del choque (0-1) en su único tiro entre palos. El Costa Adeje chutó 23 veces y lanzó 10 saques de esquina, por ninguno de las valencianas. En la 25/26, solo el Barcelona lamentó menos derrotas (1). En la historia azul y blanca en Primera, el número más bajo de tropiezos en un curso había sido el 8 (17/18 y 21/22). Son registros de un club grande. Muy grande.

Patri Gavira, defensora del Costa Adeje Tenerife. / Arturo Jiménez

Vuela lejos de la Isla y también anota goles

"No me parece justa la etiqueta de equipo defensivo", llegó a decir en alguna de sus intervenciones Eder Maestre. Se lo preguntaban por la defensa de cinco que implantó el 'Ingeniero' y mantuvo Martín. Ni justa, ni cierta. Si bien el Costa Adeje destacó especialmente por su solidez defensiva, nunca renunció al ataque. Solo así se explican sus 49 tantos a favor. Se trata de la tercera mejor marca de la historia de la entidad, por detrás de las 66 dianas (registro impresionante) de la 20/21 y las 53 de la 16/17. También fueron 49 en la 15/16. Debieron ser más esta vez, pero a Paulina Gramaglia le costó más de la cuenta afinar la puntería y Carlota, llamada a ser la máxima artillera, no pudo pasar de los siete tantos en 17 intervenciones por culpa de las lesiones.

Justificada sí estaba la idea de que al equipo insular le costaba más de la cuenta obtener buenos registros como visitante. Había sido la tónica habitual en la mayoría de temporadas en la élite. En alguna, como la 23/24, solo pudo sumar nueve puntos lejos de casa. Solo en la 17/18 y la 18/19 había funcionado bien el Costa Adeje en calidad de visitante al sumar 26 y 27 puntos, respectivamente. En la 25/26 volvió carburar lejos de su feudo, igualando en el primer puesto con 27 unidades y cediendo en los campos de los dos más grandes: Barcelona y Real Madrid.