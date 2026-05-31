El Costa Adeje derrota al Deportivo en el Heliodoro y termina la Liga F en el cuarto puesto

El Costa Adeje derrotó al Deportivo en el Rodríguez López (1.927 espectadores)para completar el calendario de la Liga F y terminó la competición en el cuarto puesto, con 54 puntos, por detrás del campeón Barcelona, del Real Madrid y de la Real Sociedad. De esta manera, el club blanquiazul igualó su mejor posición en la tabla de Primera División. Ya fue cuarto en la 17/18 y en la 18/19, siempre con la misma puntuación, unos 54 que esablecen su techo histórico.

La última alineación titular de la temporada estuvo formada por Nay Cáceres, Aleksandra Zaremba,Cinta Rodríguez, Elba Vergés, Fatou, Violeta Quiles, Natalia Ramos, Yerliane Moreno, Aithiara, Koko y Paulina Gramaglia.

Dos goles anulados

El Costa Adeje salió a llevar la iniciativa. Las ocasiones de gol no tardaron en llegar. Tuvo una Paulina Gramaglia en el minuto 2. Su remate entró en la portería. Pero el tanto fue anulado. No fue el único obra de la argentina que no valió.

Con el camino marcado, las blanquiazules lo siguieron intentando. Ange Koko probó suerte a continuación, pero sin la puntería necesaria. Lo mismo que Violeta Quiles con una volea al cuarto de hora que salió demasiado alta.

Las locales continuaron insistiendo. Koko dispuso de otra ocasión clara, un mano a mano con la guardameta de Deportivo que no consiguió resolver (18’). Yde nuevo, gol anulado de Gramaglia (34’). El Costa Adeje lo estaba haciendo todo bien. Solo le faltaba un golpe de suerte para ponerse por delante en un marcador demasiado generoso para el equipo coruñés.

La primera parte acabó con más de lo mismo. Natalia buscó el 1-0 de cabeza, sin éxito, y Koko, con un chut que paró Yohana.

Tanto de Koko y penalti

El arranque de la segunda mitad recompensó al Tenerife. Natalia abrió a la izquierda, donde apareció Violeta como carrilera. La cartagenera continuó con un centro al palo más cercano y Ange Koko metió la pierna para anticiparse y superar a la portera (1-0).

La dinámica siguió siendo la misma. El Costa Adeje no se conformó. Fue a por más. Y tras la siguiente aproximaxión al área, Yerai Martín solicitó la revisión de un posible penalti sobre Gramaglia. Un agarrón sore la argentina. El FVS confirmó la infracción y la propia Paulina asumió la responsabilidad de ejecutar la pena máxima. Esta vez sí, un gol limpio después de dos tantos invalidados (2-0). Maniobra perfecta para engañar a Yohana y ampliar la ventaja.

Con el triunfo encarrilado, bajó el ritmo del partido. El Tenerife ya se sentía ganador y el Deportivo estaba sin estar. Pero con todo esto, eran las blanquiazules las que querían seguir aprovechando lo poco que quedaba de temporada. El balón rodaba una y otra vez cerca del área del conjunto coruñés. Para mantener la chispa, Yerai Martín fue introduciendo cambios. Clau Blanco por Violeta en el 65’.

Yde repente, latigazo del Deportivo. Inesperado y aislado. Un golpeo lejano de Bárbara. El balón fue a parar al larguero justo antes de la pausa para la hidratación.

El refresco reactivó a un Costa Adeje que fijó su meta en el tercer gol. Se le escapó a Koko. Fue lo último que hizo. Acto seguido entró en un triple cambio que puso en el césped a Castelló, Pola y Jenni. A la sombra, también Moreno y Cinta.

Con el partido liberado de rigores tácticos, Nay Cáceres evitó el 2-1 al sacar un remate de Ainhoa, la mejor atacante del Deportivo.

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