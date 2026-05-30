El Costa Adeje Tenerife se juega la cuarta plaza ante un Deportivo Abanca sin presión

El Costa Adeje Tenerife llega este domingo a la última jornada de la Liga F (Heliodoro Rodríguez López, 12:00) con el único aliciente de defender la cuarta plaza. Ese será su techo. Podría acabar igualado a puntos con el quinto, el Atlético de Madrid, pero el golaverage mantiene por delante a las blanquiazules gracias al triunfo (2-1) de la primera vuelta en el recinto de la calle San Sebastián y al heroico empate rescatado la pasada semana en Alcalá de Henares. Un gol de Fatou Dembelé en el 92’ firmó el definitivo 2-2 (Medina y Otermín habían remontado para las colchoneras el tanto inicial de Natalia) y dejó al equipo de Yerai Martín dependiendo de sí mismo en esta última cita del campeonato.

En resumen, el conjunto blanquiazul terminará cuarto o quinto. Dicho de otra manera, habrá superado con bastante margen las expectativas de su undécima temporada consecutiva en Primera División. El plan inicial era asegurar la permanencia. La tercera plaza, que abre la ventana europea y que la Real Sociedad amarró desde la octava jornada para no volver a soltar, nunca entró realmente en las cuentas.

Eso sí, más por orgullo que por pura necesidad clasificatoria, el equipo de Martín quiere aferrarse a la cuarta plaza y ganarle la batalla al Atlético de Madrid, una pelea que ambos mantienen desde hace ya más de un mes. Sería lo lógico. Y también la mejor manera de certificar otro éxito, otra temporada sobria y muy seria de un club que hace tiempo dejó de vivir pendiente de abajo para empezar a discutirle el sitio a los grandes.

Puede igualar el segundo mejor registro de la historia del club en la Liga F

Y esa forma de competirle a los grandes se ha ido reflejando a lo largo de toda la temporada, la de su histórica alianza con el CD Tenerife. Le ganó al Real Madrid, también tumbó al Atlético –al que luego le plantó cara hasta el final en unas semifinales históricas de la Copa de la Reina– y hasta el gigante Barça tuvo que remangarse para sacar adelante sus partidos ante la escuadra blanquiazul.

A todo eso todavía puede sumársele un argumento que ayude a dimensionar la temporada del equipo que preside Sergio Batista y que se puede dar hoy. De ganar, el Costa Adeje cerrará el curso con 54 puntos. Es decir, igualaría el segundo mejor registro de toda su historia, una cifra alcanzada también en las temporadas 21/22, 18/19 y 17/18. Los 58 de la 20/21 se antojan ya imposibles.

Por su parte, ajeno a cualquier tensión clasificatoria, el Deportivo Abanca, rival este domingo de las tinerfeñas, llega a la Isla con la tranquilidad del trabajo hecho. Sin nada en juego desde hace ya varias jornadas, el conjunto gallego afronta el cierre del campeonato satisfecho con una permanencia que aseguró con margen desde la jornada vigesimoquinta.

Invicto ante el Deportivo

Desde entonces, apenas una victoria y la sensación de que el partido de este domingo no tiene aroma de final para ellas. Para el Costa Adeje, quizá sí. O al menos un poco más.

El combinado isleño nunca ha perdido frente al Dépor. De hecho, la Isla ha sido un escenario especialmente propicio para que el conjunto tinerfeño le hiciera daño al cuadro gallego, probablemente uno de los rivales ante los que más cómodo se ha mostrado a lo largo de sus once temporadas en la Liga F. En total, tres partidos oficiales en Tenerife y tres goleadas blanquiazules: 5-3 en la 19/20, 4-1 en la 20/21 y 5-1 en la 24/25. En terreno gallego, el balance es de cuatro empates.