Empate de oro del Costa Adeje para casi asegurarse la cuarta plaza

El Costa Adeje Tenerife jugará la última jornada para asegurarse la cuarta plaza de la Liga F tras firmar tablas con el Atlético de Madrid en un partido de alternativas en el marcador. El grupo de Yerai Martín se adelantó con un tanto de Natalia Ramos, sufrió la remontada local y rescató un punto con un cabezazo imperial de Fatou a la salida de un córner.

El empate de este martes deja la clasificación como antes del comienzo del encuentro y la obtención del cuarto puesto en manos de las blanquiazules, capaces de sobreponerse a la expulsión de Patri Guijarro con media hora por delante —y un interminable alargue de dieciséis minutos— en la que sacó un rédito que las deja ante la cita ante el RC Deportivo en el Heliodoro ‘solo’ obligadas a hacer lo mismo que el Atleti.

Con sistemas similares (tres centrales y carrileras) para atender la contienda, el equipo local arrancó con más brío para armarse remates en el primer sexto, así los de Sheila Guijarro (3’) rozando la escuadra izquierda y los posteriores —un tiro lejano— de Natalia Peñalvo (7’) que tampoco cogió rumbo entre los palos y el de Gio en boca de área que tampoco obligó a Nay Cáceres a emplearse.

La reacción de las insulares vino de una omnipresente Natalia Ramos, tan capaz de llevar la manija del medio juego para encontrar un desmarque en ventaja como de firmar su décimo gol del curso, tras resolver con un disparo potente dentro del área —buscando la escuadra izquierda de Patri Larqué — el caramelo que le puso a los pies Paulina Gramaglia.

Las colchoneras igualaron en el descuento con el tanto de Andrea Medina y completaron la reacción a la vuelta del descanso con un gol tempranero que les puso en ventaja. Rosa Otermín cayó a la espalda de las centrales rompiendo la línea, recibió un pase llovido de Andrea Medina y definió con brillantez encarada a una Nay Cáceres que poco pudo hacer.

El 2-1 envalentonó al equipo de José Ángel Herrera, que se fue directo a ampliar la ventaja en lo que las blanquiazules no daban con la tecla para conectar con Gramaglia o Ouzraoui. Por el camino, la expulsión de Patri Guijarro —antes una amarilla por un agarrón a Gio Garbelini cuando encaraba a Cáceres, luego roja tras revisión de VAR— complicó el objetivo de puntuar en Alcalá.

Y aunque las locales tuvieron más presencia ofensiva y coquetearon con el tercero —primero con una definición errada de la misma Gio (80’) y después con un disparo en ventaja de Luany (88’) que también se fue por el lateral de la red— terminó siendo el Costa Adeje el verdadero protagonista de una prolongación ‘infinita’ que le rentó más.

El gol de Fatou

Andando el primer minuto del alargue, Natalia Ramos puso otra pelota medida de treinta metros para la terminación en llegada de Aleksandra. Salvó la polaca la pugna con Otermín, se sacó un disparo seco, pero respondió Larqué desviando a córner. Natalia se quedó con la ejecución, la puso colgada a media área y se apareció —inmensa— Fatou y su cabezazo medido a donde no llegaba la meta.

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Todavía con un mundo por delante, el Costa Adeje defendió con tino, Ramos provocó la expulsión de Medina por una patada a destiempo y cerró el representativo el expediente con nota alta. Si ante el RC Deportivo hace el próximo domingo el mismo resultado que el Atleti ante la Real Sociedad, la cuarta plaza final de la Liga F será suya.