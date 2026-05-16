El Ayuntamiento de Granadilla, condenado a abonar 288.000 euros al CD Tenerife Femenino

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha sido condenado a abonar la cantidad de 288.117,30 euros al Club Deportivo Akeki, que es el nombre del equipo conocido como Costa Adeje Tenerife. Ese importe es la suma del dinero que pagó el club para proceder a cambiar el césped del campo de La Palmera, situado en San Isidro, más los intereses devueltos al Consejo Superior de Deportes, que había concedido una subvención a los participantes en la Primera División femenina para que adaptaran sus estadios a los requisitos de la competición. Para tal efecto, la entidad deportiva tinerfeña recibió 1.327.072,12 euros. Pero no los llegó a utilizar, porque antes de que se ejecutaran las obras, se celebraron elecciones municipales en Granadilla y el nuevo grupo de gobierno no autorizó las citadas mejoras al entender que iban a impedir el uso de las instalaciones a otros usuarios. Con la subvención devuelta al CSDy con el pago realizado a la empresa que iba a cambiar el césped artificial por una superficie de hierba natural, la directiva encabezada por Sergio Batista decidió presentó una demanda al considerar que el mismo Ayuntamiento sí había dado el visto bueno al plan de remodelación de la cancha y que había rectificado incumpliendo lo firmado inicialmente. Finalmente, el Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife le ha dado la razón al CD Akeki.

Uso preferente de La Palmera

La relación entre ambas instituciones, con La Palmera como punto de unión, comenzó oficialmente el 28 de marzo de 2022, cuando el Ayuntamiento cedió durante cinco años con carácter preferente el uso de La Palmera y, además, consintió que el club realizara unas obras de mejora necesarias no solo para que pudiera competir el equipo denominado en ese entonces UD Granadilla, sino para que lo pudiera hacer en la máxima categoría, que, con el amparo del CSD, exigía que cada club jugara como local en estadios que reunieran requisitos como una superficie de césped natural o un cierre del perímetro de las gradas, entre otros. Decidido a continuar en La Palmera –solo el Heliodoro Rodríguez López estaba a la altura de lo solicitado–, en octubre de 2022, el Akeki pidió a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias un permiso para realizar las obras subvencionadas por el CSD. A continuación, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento autorizó la ampliación de la cesión del uso temporal del inmueble por el máximo tiempo posible y facilitar así el cambio de imagen de La Palmera. La prórroga de la cesión de uso preferente fue aprobado por 30 años más por parte del Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, con la autorización añadida de la ejecución de las obras de mejora.

Con todo en orden, el CSD transfirió al Akeki 16 de septiembre de 2022 la suma de 1.327.072,12 euros para la realización de las obras en las instalaciones municipales. Por un orden de prioridades, lo primero que hizo el club fue encargarse de la sustitución del césped. Para ello abonó a una empresa especializada 224.888,22 euros el en junio de 2023.

Lo que no esperaba el Akeki era que el Ayuntamiento diera marcha atrás justo cuando habían comenzado las actuaciones. El 28 de mayo de 2023 se constituyó una nueva corporación en Granadilla, y en la sesión de gobierno celebrada el 31 de julio de 2023, el Ayuntamiento decidió no autorizar al club la ejecución de las obras con la subvención concedida por el CSD, consistentes, básicamente, en el cambio del césped y la remodelación de gradas y otras estancias del estadio. El motivo, la prioridad de no obstaculizar el uso de las instalaciones deportivas por parte del resto de usuarios.

Cambio de decisión del Ayuntamiento

Este inesperado giro obligo al club a comunicar al CSDla nueva situación. El 25 de septiembre de 2023 informó sobre la imposibilidad material de poder ejecutar las obras y utilizar el importe de la subvención concedida. Y el Consejo Superior de Deportes ordenó el 1 de diciembre de 2023 el reintegro del dinero concedido y un añadido de 63.229,08 euros en concepto de intereses. Alos 11 días, el Akeki ya había cumplido con esa parte. Pero ya pagado 224.888,22 euros a Gomobe CGSObras y Proyectos Deportivos para el cambio del césped. Un dinero perdido que ahora puede recuperar, más los 63.229,08 euros de los intereses.