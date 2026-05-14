Trabajo, constancia y crecimiento: Pola se gana un sitio en el primer equipo blanquiazul

Bárbara Martínez, más conocida futbolísticamente como Pola, está siendo una de las noticias positivas del Costa Adeje Tenerife Egatesa en la presente temporada. La centrocampista internacional con Venezuela ha conseguido hacerse un hueco en el primer equipo blanquiazul tras comenzar el curso en el primer filial tinerfeño, consolidándose como una habitual tanto en entrenamientos como en convocatorias y partidos oficiales.

La futbolista venezolana llegó a la isla en febrero de 2023 con ficha del filial, aunque desde sus primeros meses comenzó a entrenar con el primer equipo, dando pasos firmes en su adaptación al fútbol español y creciendo dentro de la estructura blanquiazul hasta dar el salto definitivo a la dinámica del primer equipo. Su trabajo, compromiso y evolución han sido claves para convencer al cuerpo técnico y convertirse en una alternativa importante en el centro del campo del conjunto de Yerai Martín.

La centrocampista valora positivamente todo el camino recorrido hasta llegar a este momento: “Desde mi llegada al club en 2023 la evolución que he tenido ha sido muy buena. Al principio es cierto que la adaptación fue dura porque era la primera vez que salía de mi país, pero con la ayuda de mis compañeras pude sentir ese apoyo y constancia para poder sentirme muy a gusto y llegar al primer equipo”, señaló Pola.

Desde su debut como titular esta temporada ante el Levante, Pola destacó que: “Es cierto que ya había debutado con el primer equipo, pero esta temporada quizás está siendo la más especial. Ese partido contra el Levante me sentí algo nerviosa, pero lo asumí con responsabilidad y disfruté mucho del encuentro”.

La joven futbolista blanquiazul acumula ya ocho encuentros oficiales con el Costa Adeje Tenerife Egatesa, cinco de ellos formando parte del once inicial, completando además varios partidos de principio a fin y demostrando personalidad, equilibrio y capacidad de trabajo en la medular blanquiazul. “Siempre me había puesto como meta llegar al primer equipo y poder jugar en Liga F. Estoy muy agradecida y muy feliz por poder estar viviéndolo ahora”, aseguró.

Este pasado domingo, la centrocampista vivió además uno de los momentos más especiales de su joven trayectoria al ser titular frente al FC Barcelona en el Heliodoro Rodríguez López, en una jornada marcada por la fiesta del fútbol. Pola tuvo la oportunidad de medirse desde el inicio a uno de los mejores equipos del mundo, vigente campeón de Liga, finalista de la UEFA Women’s Champions League y de la Copa de la Reina, en una experiencia de enorme valor para su crecimiento deportivo. Para la blanquiazul: “Poder vivir estos partidos supone una emoción muy bonita. Tanta gente apoyándonos, el escenario, el rival y encima salir de titular hizo que fuera algo increíble”.

Pola también destacó la importancia de sentirse cómoda dentro del grupo y la confianza recibida por parte del cuerpo técnico y sus compañeras. “Estoy teniendo paciencia y trabajando mucho para aprovechar cada oportunidad. El entrenador me pide que tenga tranquilidad y que confíe en mí”.

El crecimiento de la centrocampista ha sido progresivo durante toda la temporada. Tras iniciar el curso en el filial, su rendimiento y regularidad la llevaron a entrar cada vez más en los planes del primer equipo hasta convertirse en una presencia habitual tanto en entrenamientos como en convocatorias. Su capacidad para adaptarse al ritmo competitivo de Liga F ha sido una de las claves de su rápida evolución.

Además de su crecimiento deportivo, Pola representa el trabajo de cantera que desarrolla el CD Tenerife Femenino, siendo un ejemplo para las jóvenes futbolistas de la base blanquiazul. Su progresión refleja el camino que ofrece el club a las jugadoras con talento, esfuerzo y compromiso. “A mis compañeras de la cantera les digo que sigan trabajando, que confíen en su potencial y que se esfuercen cada día. Lo difícil no es llegar, es mantenerse y para eso hay que trabajar muy fuerte y sacrificar muchas cosas para tener continuidad en esta categoría”.

La futbolista afronta este tramo final de temporada con ambición y ganas de seguir creciendo: “Está siendo un año muy bonito, estoy agradecida y quiero seguir trabajando para continuar creciendo. El reto que me pongo es seguir progresando personalmente, mantenerme en el primer equipo y seguir compitiendo en Liga F”.

Pola continúa dando pasos firmes en su crecimiento dentro del fútbol profesional. Su irrupción en el primer equipo blanquiazul no solo confirma su evolución individual, sino también el valor del trabajo diario y de una cantera blanquiazul que continúa creciendo y aportando talento al presente y futuro del Costa Adeje Tenerife.