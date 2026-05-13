El Costa Adeje, entre quienes mejor resisten al Barça

A los fenomenales guarismos que presenta la temporada 25/26 del Costa Adeje hay que sumarle otro dato que ayuda a dimensionar mejor la magnitud del curso firmado por el conjunto de Yerai Martín. El representativo ha sido uno de los equipos que mejor ha sabido competirle al gigante de la Liga F, porque dentro de la lógica aplastante que supone caer ante el FC Barcelona en la Liga F, las de Pere Romeu han encontrado en las blanquiazules a un rival incómodo, uno de los que más en toda la competición.

Se vio en la ida, disputada en el Johan Cruyff, donde el cuadro culé no logró adelantarse hasta el minuto 83 en un peleado 2-0, y volvió a quedar claro el pasado domingo, en un Rodríguez López que presentó una histórica entrada de 11.647 espectadores y donde el Costa Adeje, pese a caer 1-3 tras adelantarse en el marcador, dejó una imagen francamente competitiva –incluso con una jugadora menos desde el 32’–.

Solo Granada iguala el registro blanquiazul

Así las cosas, las blanquiazules cierran su duelo directo contra el Barça con un gol average de -4. Un registro que pasa de insuficiente a notable alto –o algo más– cuando se pone en contexto. Junto al Granada, el representativo isleño es el equipo con mejor balance ante el conjunto culé. Todo ello, claro, a la espera de que la Real Sociedad, único equipo que ha conseguido derrotar al Barça esta temporada, visite en la penúltima jornada el Johan.

Sobre lo ocurrido el pasado domingo, el contexto del partido ya decía bastante por sí solo. A Tenerife llegaba un Barça coronado ya como campeón de la Liga F Moeve, después de haber ganado 26 de sus 27 encuentros ligueros. Del otro lado, un Costa Adeje que salió sin complejos desde el primer minuto y que incluso logró ponerse por delante en el marcador gracias a un tanto de Paulina Gramaglia en el 23’.

El guion, eso sí, se torció para las isleñas con la mentada expulsión de Violeta Quiles, que obligó al conjunto blanquiazul a disputar más de una hora de partido con una futbolista menos. Lejos de descomponerse, el Costa Adeje siguió ordenado y con bastante cabeza. El Barça terminó remontando con los goles de Esmee Brugts, Kika Nazareth y Claudia Pina, pero el equipo de Yerai Martín volvió a salir reforzado de una derrota que, paradójicamente, habla muy bien de todo lo que se está construyendo.

El gol average directo entre ambos equipos queda con un +4 favorable al conjunto azulgrana, y deja bastante mejor parado al Costa Adeje que a varios de los grandes nombres de la categoría. Ahí está el caso del Real Madrid, que cerró sus duelos con un +7 para el Barça tras el 4-0 y el 0-3, o el del Atlético de Madrid, castigado con un contundente +11 después de recibir un durísimo 0-6 en Alcalá de Henares y un 5-0 en Barcelona.

La comparación con equipos que pelean por cotas similares a las del Costa Adeje también favorece a las blanquiazules. El Athletic Club, por ejemplo, presenta el peor balance de toda la Liga F con un +13 para el Barça, consecuencia de un 1-8 en Bilbao y un 7-1 en la ciudad condal. Tampoco sale mejor parado el Sevilla, cuyo diferencial es de +8 para las de Pere Romeu después del 0-5 y el 4-1.

En el club de los que marcaron al Barça

Además, el gol de Paulina Gramaglia permitió que el Costa Adeje entrara también en otro grupo selecto, el de los equipos que han conseguido marcarle al Barcelona esta temporada. Solo cinco clubes habían logrado perforar la portería azulgrana hasta el domingo: Athletic Club, Badalona, Madrid CFF, Sevilla y Espanyol.

No es, además, la primera vez que el conjunto tinerfeño logra hacerle el partido incómodo al Barça. Hay precedentes que incluso mejoran el registro de esta temporada y que sirven para confirmar que el Costa Adeje, cuando ha encontrado el contexto adecuado, ha sabido competirle muy bien al gigante azulgrana. No muchas veces, claro, pero las suficientes como para que ya no parezca casualidad.

Diferencia de goles en el enfrentamiento directo (Barça Femení) / El Día

En la temporada 2017/18, el Barcelona se impuso 3-1 en la ida, aunque el Costa Adeje respondió en La Palmera con una victoria por 1-0 que dejó el gol average global en un +1 para el cuadro culé. Un curso después, en la campaña 2018/19, el conjunto catalán ganó 3-0 en la ida, pero volvió a tropezar en la Isla con otro 1-0 favorable a las blanquiazules, cerrando aquel doble enfrentamiento liguero con un +2 para las azulgranas.

En el contexto de esta temporada, el valor de los dos partidos frente al Barcelona no hace más que reforzar una campaña liguera sencillamente extraordinaria del Costa Adeje, primero bajo la dirección de Eder Maestre y después con Yerai Martín al mando. Ya en la jornada 23, el conjunto blanquiazul había alcanzado los 42 puntos que consiguió durante toda la temporada pasada.

Pero es que, además de crecer en puntuación, el conjunto blanquiazul a día de hoy es el tercer equipo menos goleado de toda la Liga F, con solo 20 tantos encajados. Solo mejoran ese registro el Real Madrid, con 18, y un Barcelona de guarismos marcianos con únicamente 8 goles recibidos.

Por cierto, la derrota frente al Barça puso fin a una racha liguera del cuadro blanquiazul de casi tres meses sin perder. La última caída había llegado en febrero, con un 2-0 frente al Real Madrid en Valdebebas.