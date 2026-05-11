Natalia Ramos, del Tenerife Femenino, la mejor jugadora de abril en la Liga F
La centrocampista del Costa Adeje supera en las votaciones a futbolistas como Linda Caicedo, Clara Serrajordi o Vilde Boa Risa
El 29 de abril se abrieron las votaciones para elegir a la mejor jugadora de ese mes en la Liga F. La Primera División femenina se unió la temporada pasada a cuatro ligas masculinas que ya ofrecían este galardón de la mano de EA Sports, la española y otras tres europeas, la Serie A, la Bundesliga y la Liga 1, de Italia, Alemania y Francia.
Natalia Ramos fue una de las candidatas y tuvo la competencia de Linda Caicedo (Real Madrid) , Vilde Boe Risa (Atlético), Claire Lavogez (Real Sociedad), Eunate Astralaga (Eibar), Laura Sánchez (Granada) y Clara Serrajordi (Barcelona). Finalmente, la ganadora fue la centrocampista del Costa Adeje.
La lagunera jugó 180 minutos repartidos en los dos encuentros del mes de abril en la Liga F Moeve, el correspondiente a la visita al Eibar (0-0) y el posterior triunfo en el Heliodoro Rodríguez López ante el Sevilla (3-0). En este segundo duelo, Ramos aportó un tanto.
El calendario no incluyó más jornadas por la apertura una ventana FIFA para la celebración de encuentros de selecciones.
Natalia se une a Luany (Atlético), que fue la más destacada en septiembre; a Edna Imade (Real Sociedad y ahora Bayern), en octubre; Claudia Pina (Barcelona), en noviembre; Ewa Pajor (Barcelona), en diciembre; Athenea del Castillo (Real Madrid), en enero; Lucía Moral (Sevilla), en febrero; y Amaiur Sarriegi (Atlético), en marzo, como receptora de la distición de Player of the month.
Ramos recibirá el galardón en los prolegómenos del partido Costa Adeje Tenerife-Deportivo de la última jornada del calendario de Liga F. Será el fin de semana del 30 y 31 de mayo, todavía sin fecha.
En el plano general, Natalia es la única futbolista del Costa Adeje que ha sido titular en los 28 encuentros de Primera División jugados esta temporada por el equipo tinerfeño, incluyendo el del pasado domingo ante el Barcelona (1-3). Suma cerca de 2.500 minutos y ha marcado nueve goles, que es, con diferencia, su mejor registro anotador desde que debutó en Primera en la campaña 15/16.
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