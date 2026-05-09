El Costa Adeje Tenerife, ante el reto de hacerle frente al campeón de Liga F

Si hay dos partidos de los 30 que debe jugar el Costa Adeje Tenerife en una temporada de Liga F Moeve en los que la derrota se asume como algo normal, son los que tienen como rival al FC Barcelona. Otra cosa es que exista la esperanza de que el desenlace sea diferente. Basta con repasar los números para colocar el nivel de exigencia en lo más alto. Yes que el conjunto azulgrana solo ha fallado una vez en este curso, cuando visitó a la Real Sociedad el 2 de noviembre (1-0). De resto, 26 victorias en 27 encuentros de Liga. «Difícil, pero no imposible», dijo el técnico del Tenerife, Yerai Martín, siendo realista pero también con la responsabilidad de, al menos, intentarlo.

Afirmó igualmente que las blanquiazules están en una situación favorable para hacerle frente al Barcelona. En el duelo de la primera vuelta, celebrado el 6 de diciembre en el Johan Cruyff, el Costa Adeje estuvo a un paso de sumar. Resistió con un 0-0 hasta el minuto 84, cuando Pajor rompió la igualdad con un tanto. Poco después, Alexia Putellas firmó el 2-0.

El Tenerife, que tiene como objetivo terminar el curso en la cuarta posición –es quinto por detrás del Atlético, con los mismos puntos–, recibirá al campeón sin la obligación de vencer. Sobre el papel, presenta unos registros que respaldan la teoría de Yerai, principalmente los defensivos, dado que es el segundo equipo de la Liga F con menos goles en contra (17), solo superado por el Barcelona (7).

El problema está en la pegada del finalista de la Champions League. Ya 121 sus tantos anotados por los 44 marcados por el Tenerife, que vive en otro mundo, como el resto de equipos de Primera.

Con Aitana y Alexia en la lista

Por repasar algunos nombres, Claudia Pina es la máxima realizadora de la Liga F, con 19 dianas. Por detrás aparece Ewa Pajor, con 16. En circunstancias normales, Aitana Bonmatí estaría entre las más destacadas de esta clasificación, pero la ganadora de los tres últimos Balones de Oro sufrió a finales de noviembre una grave lesión de la que ya se ha recuperado. La centrocampista reapareció justo antes del duelo con el Costa Adeje, en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions ante el Bayern. Seguramente continuará con su puesta a punto con minutos de competición en el Heliodoro. Y con ella, otra futbolista que sabe lo que es llevarse a casa un Balón de Oro, dos en su caso, una Alexia Putellas que apunta a cambiar de equipo al final de la presente temporada.

Aitana y Alexia son dos estrellas de una constelación que reúne a las internacionales por España Irene Paredes, Mapi León, Marta Torrejón, Ona Batlle, Patri Guijarro, Vicky López, Clara Serrajordi, Claudia Pina, Salma Paralluelo... Todas, incluyendo a Aitana y Alexia, forman parte de la convocatoria decidida por Pere Romeu.

Son nombres de un equipo que ha ganado todos sus partidos de Liga F por dos o más goles de diferencia:de seis 2-0 como resultados más cortos a otros mucho más abultados como un 12-1 al Madrid CFF, un 8-0 al Alhama y también al Deportivo, un 1-8 al Athletic...

Cómo llega el Costa Adeje Tenerife

Respeto pero no miedo por parte de un Costa Adeje que lleva sin perder desde el 22 de febrero, cuando cayó por 2-0 ante el Real Madrid –tempranera roja a Yerliane–. De puertas adentro, confianza y energía para estar a la altura de un encuentro de esos que se prestan a disfrutar y del que se espera de todo menos puntos, aunque el deseo sea sumarlos. Es lo que tiene no ser nada favorito.

Yerai Martín tendrá las únicas bajas de las lesionadas Pisco, María Estella y Carlota Suárez.