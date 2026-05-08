Yerai Martín y el FC Barcelona: "Es difícil pero no imposible"

Cuenta atrás para uno de los partidos más atractivos de la temporada para el Costa Adeje, la visita al Heliodoro de un FC Barcelona que, a falta de tres jornadas para que termine la Liga F25/26, ya es campeón. El equipo tinerfeño intentará ser este domingo (18:00) el segundo en derrotar al conjunto azulgrana en este curso. El único que lo ha conseguido es la Real Sociedad.

Para el entrenador local, se trata de un reto "difícil pero no imposible". Yerai Martín recordó que el Barcelona es "el mejor equipo de España y uno de los mejores de Europa", un adversario que "nunca afloja" a pesar de ser superior a la mayoría de sus oponentes. "Si lleva tantos años levantando títulos, es porque sigue teniendo ambición y hambre, independientemente de las alineaciones que utilice, porque tiene futbolistas de un gran nivel y las menos habituales quieren aprovechar sus oportunidades", explicó el guipuzcoano, convencido de que será un duelo "muy atractivo y, a la vez, difícil". En cualquier caso, opinó que el Costa Adeje está en un "buen momento" para enfrentarse al líder.

El cuarto puesto, en sus manos

«Somos conscientes de la dificultad del partido, porque tener enfrente al Barcelona siempre lo es, pero habrá que competir porque quedan puntos en juego», indicó Yerai dándole importancia a la pugna que mantiene su equipo con el Atlético de Madrid para hacerse con el cuarto puesto de la clasificación –tienen los mismos puntos–.

¿Cómo se supera a un adversario de tanto nivel? Martín resumió la receta indicando que el Costa Adeje tendrá que "hacer muchas cosas bien y dominar muchas situaciones en la fase defensiva". En esa línea, añadió la necesidad de que las blanquiazules estén "muy vivas" en un partido que "será largo" y al que el Costa Adeje llega "preparado" física y mentalmente. "Será difícil, pero no imposible", advirtió el entrenador.

El peligro de la valentía

Imaginando posibles situaciones, avisó que atacar al Barcelona "a campo abierto" y con una actitud "valiente" podría ser contraproducente, porque la escuadra azulgrana tiene "mucha capacidad para hacer daño y penalizar" no solo con ataques organizados, también "acelerando con espacios". En definitiva, insistió en la conveniencia de presentar "registros muy altos para competir".

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Yerai reconoció que "será muy complicado" que "se queden" los puntos en el Heliodoro Rodríguez López, pero insistió en "pelear" para evitar un desenlace adverso. "La Champions League no es posible para nosotras, pero sí la cuarta plaza", remarcó el técnico en la rueda de prensa previa al partido contra el campeón de Liga F.