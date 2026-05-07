Cita en el Heliodoro con el equipo que lo gana (casi) todo

Desde que el FC Barcelona conquistó el primero de los siete campeonatos de Liga Fque lleva seguidos, a partir de la temporada 2019/20 e incluyendo el del presente ejercicio, solo ha dejado de ganar nueve partidos. O lo que es lo mismo, sacó adelante 197 encuentros, empató cuatro y perdió cinco. Aunque hay algunas excepciones, lo de derrotar al gran dominador de la competición se ha convertido en una misión casi imposible. El Costa Adeje lo intentará este domingo en el Rodríguez López en la antepenúltima fecha del curso.

Dentro de esta etapa de seis campañas enteras y una séptima que está a pocas semanas de terminar, una jugadora de la plantilla del equipo tinerfeño pudo vivir la experiencia nada habitual de participar en un triunfo sobre el Barcelona. Se trata de Claudia Iglesias, más conocida como Bicho. La madrileña tuvo unos minutos en un duelo entre el Atlético y el conjunto azulgrana que cayó del lado rojiblanco (4-3) en junio de 2021.

En la temporada anterior, el Barcelona solo había pinchado dos veces, un empate en el campo del Rayo otro como local frente al Atlético. En la siguiente tuvo el único frenazo del citado 4-3; en la 21/22 hizo un pleno de puntos; en la 22/23 firmó tablas con el Sevilla a domicilio y cedió en la última jornada ante el Madrid CFF(2-1); en la 23/24 no pudo con el Levante en Johan Cruyff (1-1); en la 24/25 encajó dos derrotas delante de su público, contra el Levante (1-2) y el Real Madrid (1-3); y en la 25/26 solo ha tenido una mala tarde, en Zubieta ante una Real Sociedad (1-0) en la que estaba Violeta Quiles, pero sin poder intervenir como consecuencia de una lesión. La cartagenera se incorporó en enero al Tenerife Femenino.

Dos derrotas en San Isidro

Antes de que el Barcelona pasara a ser un rival intratable, mostró una versión un poco más terrenal teniendo al equipo tinerfeño como oponente. Ahí sí tuvo que acostumbrarse a no vencer siempre. Le pasó en dos de sus viajes a la Isla. El 19 de noviembre de 2017, el Granadilla –denominación deportiva de ese entonces del equipo blanquiazul– derrotó por primera vez al Barcelona. Lo hizo con unos 1.200 espectadores en las gradas de La Palmera, con Toni Ayala en el banquillo y gracias a un gol de Jackie Simpson (1-0). Aquella mañana fueron titulares dos jugadoras que siguen en el club tinerfeño, Patri Gavira y María Estella –también Silvia Doblado, que ahora es la delegada del equipo–; mientras que Ange Koko entró en escena como suplente y Aithiara Carballo formó parte de la convocatoria.

Ese éxito sin precedentes tuvo continuidad en la Liga 18/19. Pero en un momento del calendario mucho más avanzado, en la última jornada, y con el Atlético campeón con antelación. El Granadilla, con Pier Cherubino al frente, se fue de vacaciones con un brillante cuarto puesto y la alegría de vencer al Barcelona en San Isidro. María José Pérez –desde el pasado mercado de invierno en el Alhama–, firmó el único tanto del partido. Junto a ella en el once inicial, Pisco –de baja por una larga lesión–, Patri Gavira, Natalia Ramos y Ange Koko. Pudo participar Aleksandra Zaremba, entrando en el campo a falta de un cuarto de hora para el final. Y como en el año anterior, Aithiara estuvo en la citación.

Cinta y Sandra

¿Hay más futbolistas del Costa Adeje que saben lo que es derrotar a un adversario tan potente? La respuesta es afirmativa. La lista de amplía con Cinta Rodríguez y Sandra Castelló.La campanada fue compartida. La dieron con el mismo equipo, el Sporting de Huelva, en febrero de 2019. El Barcelona, que todavía estaba en el proceso de consolidación como un equipo favorito a todo, sufrió la única derrota como local de esa campaña ante un rival que luchaba por no descender. Las onubenses se presentaron en el Mini Estadi y, contra todo pronóstico, se llevaron los puntos con un 2-3 y con Cinta y Castelló como titulares. Ya venían pisando fuerte azulgranas como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León o Mariona Caldentey –ahora en el Arsenal–. Las cuatro fueron suplentes ese día. Pero no tardaron en liderar a un equipo que ahora lo gana todo. O casi.