Tenerife Femenino y Barcelona: las mejores defensas de la Liga se citan en el Heliodoro

Costa Adeje Tenerife Egatesa y FC Barcelona serán, este domingo a las 18:00, protagonistas e invitados a la vez de una auténtica fiesta del fútbol. El duelo entre el femenino del CD Tenerife y el equipo azulgrana será mucho más que un partido de fútbol. Concretamente, un evento sin parangón que tendrá al Heliodoro Rodríguez López como escenario. Pero iniciativas (entre ellas un concierto de Abraham Mateo) al margen, la cita enfrentará al quinto clasificado de la Liga F y al líder y campeón. También a los dos equipos que menos goles han encajado en toda la temporada.

Un muro construido con ladrillos azulgrana

El ranking de las mejores defensas del campeonato lo encabeza, cómo no, el Barça. No es ninguna sorpresa. Al contrario, resulta casi imposible encontrar una estadística positiva en la que las pupilas de Pere Romeu no sobresalgan, con diferencia, por encima del resto. De sus puntos (78 sobre 81 en liza hasta la fecha) a sus goles a favor (121 en 27 partidos) a sus tantos en contra. Cata Coll y Gemma Font solo han recogido la pelota dentro de su portería en siete ocasiones durante la 25/26. Coll, en seis; y Font (con rol suplente, pero diez partidos disputados) en una.

La media es desalentadora para sus rivales. El Barça, que se impuso este miércoles al Levante por 5-0, recibe un tanto cada 0,26 partidos. O lo que es lo mismo, cada 347 minutos. Menos de un gol en contra cada tres jornadas. Y no solo eso, el equipo azulgrana no se toma días libres. Solo el Athletic Club le ha anotado este curso en los dos partidos, mientras que Real Sociedad, Badalona, Madrid CFF, Sevilla y Espanyol lo han hecho en uno. Además, en ninguna cita han encajado las de Romeu más de un tanto y siempre que lo han hecho han ganado salvo la derrota por 1-0 contra la Real Sociedad de principios de noviembre.

El Tenerife Femenino, el mejor entre los mortales

Guarismos marcianos al margen, como lo son todos los del FC Barcelona Femenino, el número uno de los mortales en la lista de equipos menos goleados de la Liga F es para el Costa Adeje. El combinado blanquiazul solo ha recibido 17 tantos en 27 partidos. Uno menos que el Real Madrid, tercero con 18. Esto es, una media de 0,63 tantos por encuentro o de un gol encajado cada 143 minutos. Noelia Ramos y Nay Cáceres, que han alternado bajo palos durante la 25/26, han lamentado un acierto del rival cada partido y medio. Aunque no en la misma medida.

Pese a que el dato de partidos jugados es casi idéntico entre la tinerfeña y la internacional por Venezuela (Noelia ha jugado 14 partidos y Cáceres 13) y el rendimiento de ambas ha sido de notable alto, los números ponen por delante a Ramos. Noelia ha encajado seis de los 17 goles en contra del Tenerife Femenino y Nayluisa 11. El promedio de la primera es de 0,42 dianas por partido y el de la segunda de 0,85. Más del doble.

Noelia Ramos. / Liga F

Nunca más de dos goles en contra

El Costa Adeje, al igual que el Barcelona, ha sido un alumno aplicado en la evaluación continua. Esto es, únicamente cinco equipos han conseguido esta temporada hacerle más de un gol: Badalona, Levante, Granada, Barcelona y Real Madrid y solo contra los dos últimos acabó perdiendo. Empates contra Badalona y Granada (2-2) y triunfo épico por 2-4 ante el Levante. Además, ningún equipo le ha metido al Tenerife más de dos goles. Sin ir más lejos, el Barcelona necesitó de 83 minutos para superar a Cáceres por primera vez en el duelo de la primera vuelta en el Johan Cruyff. El resultado final fue de 2-0.

El Costa Adeje también brilla en ataque

La escuadra blanquiazul, no obstante, no solo maneja unos excelentes registros en su propio área. También hace goles. Pese a la etiqueta defensiva que algunos se empeñan en colocar al combinado de Yerai Martín (y antes de Eder Maestre), el Costa Adeje es el quinto equipo más goleador de la Liga con 44 dianas. Solo los cuatro primeros (Barça, Madrid, Real Sociedad y Atlético) anotan más, mientras que el siguiente en la lista, el Granada, se queda en 11 menos que el combinado insular (33).