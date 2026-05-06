Tenerife Femenino y Barcelona: las mejores defensas de la Liga se citan en el Heliodoro
El cuadro azulgrana, líder en la tabla de menos goleados, solo ha recibido siete goles en 27 partidos
El Costa Adeje firma el segundo mejor registro con 17 tantos en contra
Costa Adeje Tenerife Egatesa y FC Barcelona serán, este domingo a las 18:00, protagonistas e invitados a la vez de una auténtica fiesta del fútbol. El duelo entre el femenino del CD Tenerife y el equipo azulgrana será mucho más que un partido de fútbol. Concretamente, un evento sin parangón que tendrá al Heliodoro Rodríguez López como escenario. Pero iniciativas (entre ellas un concierto de Abraham Mateo) al margen, la cita enfrentará al quinto clasificado de la Liga F y al líder y campeón. También a los dos equipos que menos goles han encajado en toda la temporada.
Un muro construido con ladrillos azulgrana
El ranking de las mejores defensas del campeonato lo encabeza, cómo no, el Barça. No es ninguna sorpresa. Al contrario, resulta casi imposible encontrar una estadística positiva en la que las pupilas de Pere Romeu no sobresalgan, con diferencia, por encima del resto. De sus puntos (78 sobre 81 en liza hasta la fecha) a sus goles a favor (121 en 27 partidos) a sus tantos en contra. Cata Coll y Gemma Font solo han recogido la pelota dentro de su portería en siete ocasiones durante la 25/26. Coll, en seis; y Font (con rol suplente, pero diez partidos disputados) en una.
La media es desalentadora para sus rivales. El Barça, que se impuso este miércoles al Levante por 5-0, recibe un tanto cada 0,26 partidos. O lo que es lo mismo, cada 347 minutos. Menos de un gol en contra cada tres jornadas. Y no solo eso, el equipo azulgrana no se toma días libres. Solo el Athletic Club le ha anotado este curso en los dos partidos, mientras que Real Sociedad, Badalona, Madrid CFF, Sevilla y Espanyol lo han hecho en uno. Además, en ninguna cita han encajado las de Romeu más de un tanto y siempre que lo han hecho han ganado salvo la derrota por 1-0 contra la Real Sociedad de principios de noviembre.
El Tenerife Femenino, el mejor entre los mortales
Guarismos marcianos al margen, como lo son todos los del FC Barcelona Femenino, el número uno de los mortales en la lista de equipos menos goleados de la Liga F es para el Costa Adeje. El combinado blanquiazul solo ha recibido 17 tantos en 27 partidos. Uno menos que el Real Madrid, tercero con 18. Esto es, una media de 0,63 tantos por encuentro o de un gol encajado cada 143 minutos. Noelia Ramos y Nay Cáceres, que han alternado bajo palos durante la 25/26, han lamentado un acierto del rival cada partido y medio. Aunque no en la misma medida.
Pese a que el dato de partidos jugados es casi idéntico entre la tinerfeña y la internacional por Venezuela (Noelia ha jugado 14 partidos y Cáceres 13) y el rendimiento de ambas ha sido de notable alto, los números ponen por delante a Ramos. Noelia ha encajado seis de los 17 goles en contra del Tenerife Femenino y Nayluisa 11. El promedio de la primera es de 0,42 dianas por partido y el de la segunda de 0,85. Más del doble.
Nunca más de dos goles en contra
El Costa Adeje, al igual que el Barcelona, ha sido un alumno aplicado en la evaluación continua. Esto es, únicamente cinco equipos han conseguido esta temporada hacerle más de un gol: Badalona, Levante, Granada, Barcelona y Real Madrid y solo contra los dos últimos acabó perdiendo. Empates contra Badalona y Granada (2-2) y triunfo épico por 2-4 ante el Levante. Además, ningún equipo le ha metido al Tenerife más de dos goles. Sin ir más lejos, el Barcelona necesitó de 83 minutos para superar a Cáceres por primera vez en el duelo de la primera vuelta en el Johan Cruyff. El resultado final fue de 2-0.
El Costa Adeje también brilla en ataque
La escuadra blanquiazul, no obstante, no solo maneja unos excelentes registros en su propio área. También hace goles. Pese a la etiqueta defensiva que algunos se empeñan en colocar al combinado de Yerai Martín (y antes de Eder Maestre), el Costa Adeje es el quinto equipo más goleador de la Liga con 44 dianas. Solo los cuatro primeros (Barça, Madrid, Real Sociedad y Atlético) anotan más, mientras que el siguiente en la lista, el Granada, se queda en 11 menos que el combinado insular (33).
Suscríbete para seguir leyendo
- Guaguas en la calle y dentro de los jardines de la Universidad: La Laguna tendrá un “intercambiador provisional” durante 20 meses
- Un ferry de Naviera Armas con destino Tenerife no llega a puerto debido a una avería y deja en tierra a los pasajeros dos horas y media
- El concejal socialista Eduardo Medina, obligado a renunciar a su acta en Santa Cruz de Tenerife por incompatibilidad laboral
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
- La Aemet prevé lluvias débiles por la tarde, nubes y bajadas de temperaturas este miércoles en Tenerife
- El Ayuntamiento de Icod de los Vinos urbaniza una parcela de 1.800 metros cuadrados para destinarla a la construcción de 17 viviendas públicas
- Última hora de la posible llegada a Canarias del crucero con un brote de hantavirus: el presidente del Gobierno de Canarias no ve 'razonable trasladar el barco desde Cabo Verde
- Una edil socialista en Santa Cruz denuncia acoso laboral y pide amparo a la dirección nacional del PSOE