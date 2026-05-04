Aliciente añadido para la visita del FC Barcelona al Heliodoro Rodríguez López

El 30 de noviembre de 2025, Aitana Bonmatí Conca (San Pedro de Ribas, 18/1/ 1998) salió de un entrenamiento de la selección española con el peroné roto a la altura del tobillo izquierdo. Dos meses antes había recibido el Balón de Oro, el tercero consecutivo. Nada hacía presagiar que su temporada iba a detenerse en seco de esa manera. Cosas del deporte. No habían pasado ni 24 horas del percance sufrido en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y la campeona del Mundial de 2023 con la Roja ya había pasado por el quirófano. Por delante, un largo tiempo de recuperación. Un espera que terminó el pasado domingo cuando entró en el terreno del Camp Nou a falta de 22 minutos para el 90 del partido de vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Bayern.

Lo siguiente será su reencuentro con la Liga F Moeve, competición de la que su equipo, el FCBarcelona, ya es campeón. En la antepenúltima jornada del calendario, Aitana será protagonista en un encuentro de cinco estrellas en el Heliodoro Rodríguez López. Se supone que tendrá su espacio en el duelo con el Costa Adeje Tenerife.

"Estoy muy contento de que haya podido tener minutos de calidad", reconoció su entrenador, Pere Romeu, después del pase del conjunto azulgrana a la final del principal torneo continental. Ese proceso de adaptación a la normalidad continuará el próximo domingo (18:00) para realzar aún más una cita cargada de reclamos.

Aitana, en el partido contra el Bayern. / EFE

Su décima visita a Tenerife

Bonmatí ya sabe lo que es jugar en el estadio tinerfeño. Lo hizo tres veces en Liga con el Barcelona (0-6 en la temporada 22/23, 0-2 en la 23/24 y 0-2 en la 24/25). Eran tiempos en los que el Costa Adeje no se había mudado todavía a un Rodríguez López que utilizaba en tardes especiales, como las visita del ganador de todos los títulos de Liga a partir de la campaña 19/20. La respuesta del público estuvo a esa altura: 8.115, 9.053 y 9.617 espectadores en cada caso. En circunstancias normales, Bonmatí habría pisado una vez más el césped del recinto de la Calle San Sebastián, pero una lesión le impidió formar parte de la convocatoria de la selección española en un compromiso internacional en la Isla ante Dinamarca, en junio de 2024.

Debut en Primera en El Médano

Y no es que Tenerife haya marcado la carrera de Aitana, pero sí fue el punto de partida de su exitosa trayectoria en Primera División. Su estreno en la máxima categoría nacional se produjo en El Médano, en el cancha de La Hoya del Pozo, en la fecha inaugural de la temporada 2016/17. El sorteo del calendario emparejó en esa jornada al Granadilla y al Barcelona. Con 18 años y ocho meses, Aitana entró en la escena de la Liga F –todavía no tenía esa etiqueta– en el minuto 60, relevando a la palmera Sandra Hernández, que fue blanquiazul de la temporada 21/22 a la 23/24. No hubo sorpresa y se impusieron las catalanas por un claro 0-4. De esa manera, la canterana del Barcelona comenzó a abrirse camino.

Un recorrido que la condujo más veces a Tenerife. Conoció el lugar de origen del club isleño (La Hoya del Pozo) y sus posteriores campos, La Palmera (1-0 en la 17/18, 1-0 en la 18/19, 0-1 en la 20/21 y 0-7 en la 21/22), el municipal de Adeje (2-6 en los octavos de final de la Copa 24/25) y el Heliodoro (22/23, 23/24 y 24/25). Solo le faltó el encuentro de la 19/20, a ella y a todas las futbolistas, porque el partido Costa Adeje-Barcelona cayó en el tramo del calendario que se suspendió por la pandemia. También estuvo en el Pablos Abril, con motivo del Tacuense-Barcelona de 2017, pero no participó.

Cinco Balones de Oro

Con el alta deportiva de Aitana, todo apunta que el Rodríguez López recibirá a dos jugadoras que suman cinco Balones de Oro, los tres de Bonmatí y dos de Alexia Putellas, que marcó un par de goles en el 4-2 al Bayern y podría estar viviendo sus últimos meses en el Barcelona y en la Liga F, ya que acaba contrato en junio y se especula con que tiene la intención de seguir su carrera en el extranjero.

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El tiempo dirá. De momento, Tenerife será la siguiente parada para las dos. En el caso de Aitana, casi con las sensaciones de quien empieza de nuevo. Después de 154 días sin competir, todo le salió bien el domingo. De ahí que no ocultara su emoción al terminar. "El reto ha sido muy duro y diferente, pero gratificante", reconoció todavía con "la piel de gallina" tras recibir la ovación del Camp Nou. Bonmatí está de vuelta y el Heliodoro RodríguezLópez, listo para un partido con ese aliciente añadido.