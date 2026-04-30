Granada, primera curva de una recta final de vértigo para el Costa Adeje

El Costa Adeje, a sostener su dinámica en una plaza de máxima enjundia. A falta de cuatro jornadas para el final de la Liga F, el conjunto blanquiazul arranca este viernes (16:00) en la Ciudad Deportiva del Granada su particular travesía por afianzar la cuarta posición, el gran objetivo que se marca la entidad en el desenlace liguero. La tercera plaza, que abre la puerta a Europa y que ahora mismo ocupa la Real Sociedad, a ocho puntos y con solo doce en juego, se antoja ya una quimera.

Será la de este viernes la primera parada de una montaña rusa para el cuadro de Yerai Martín en las próximas tres jornadas. El próximo domingo toca recibir al Barça en el Heliodoro Rodríguez López, y después viajar a Madrid para medirse al Atlético de José Herrera. La última jornada, eso sí, baja la exigencia. También en el recinto capitalino, llegará un Depor previsiblemente salvado y sin nada en juego.

Se convierte, por tanto, esta vigesimoséptima jornada en un buen termómetro para ver en qué punto de cocción está el Costa Adeje. El conjunto blanquiazul se mide a un Granada que es sexto y que viene firmando una segunda vuelta sencillamente sobresaliente. Desde el 6 de diciembre, cuando cayó ante el Deportivo Abanca, el cuadro andaluz solo ha encajado dos derrotas más; las que cabría esperar de cualquier equipo que no pelea por el título de la Liga F: frente al Real Madrid y al Barça.

Llega al alza, con cinco victorias consecutivas. Y si aun así sigue relativamente lejos del Costa Adeje –a cinco puntos– es, en gran parte, por la escasa cosecha que le ha sacado a su propio feudo. En casa ha perdido seis partidos y ha ganado otros tantos. Lejos de Granada se ha mostrado más fiable. Eso sí, casi todas esas derrotas como local –salvo la del Barça– se dieron en la primera vuelta.

Sin Carlota

Es un reto de nivel, complejo, pero ni mucho menos inabordable para un equipo que solo ha perdido tres partidos en toda la Liga; el último, allá por febrero, y que además es el cuarto mejor visitante de la categoría. Un Costa Adeje que encuentra en la solidez defensiva su principal sostén. Para esta cita –y, en realidad, para lo que resta de temporada– tocará apretar aún más atrás, sobre todo porque la lesión de Carlota limita las alternativas del cuadro de Yerai Martín en ataque.

La que con toda probabilidad terminará el curso como máxima goleadora blanquiazul –siete dianas– se retiró lesionada en el encuentro ante el Sevilla y se perderá lo que resta de temporada por un problema en el tobillo. Un revés para una jugadora que ya había pasado por una lesión de cadera que la mantuvo fuera más de tres meses y que, justo cuando empezaba a reencontrarse con su mejor versión –acumulando titularidades y viendo portería; de hecho, había marcado ante el Sevilla antes de caer lesionada–, sufre ahora este nuevo contratiempo.

El 2-2 de la ida

El último precedente entre nazaríes y tinerfeñas, el de la undécima jornada de la Liga F, terminó en un 2-2 en el que el Costa Adeje llegó a ponerse con dos goles de ventaja antes del descanso, pero vio cómo el partido se le escapaba en el tramo final: en el 85, Ariadna Mingueza rescató el empate para el Granada. Antes, Lauri había recortado distancias desde el punto de penalti con el 2-1. En el balance global la balanza cae ligeramente del lado rojiblanco: tres victorias para el Granada, una para el Costa Adeje y ese empate que completa la serie.

Con todo, duelo de altos vuelos en el que cuesta ponerle nombre a un favorito, porque ambos equipos llegan en buena dinámica y todo apunta a un partido que se decidirá por «detalles», como lo definió Yeray Martín en la antesala del choque. El club no ha facilitado la convocatoria.