Yerai Martín apunta "más a lo anímico que a lo táctico" en el partido contra el Granada

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta este viernes 1 de mayo a las 16:00 hora canaria, un nuevo compromiso liguero a domicilio, visitando la Ciudad Deportiva del Granada para medirse al Granada CF en el duelo correspondiente a la jornada 27 de Liga F Moeve.

El conjunto dirigido por Yerai Martín llega a la cita en un gran momento competitivo, después de imponerse con contundencia al Sevilla FC (3-0) encasa, una victoria que permitió a las blanquiazules afianzarse en la cuarta posición de la clasificación con 49 puntos y seguir mirando de cerca el objetivo marcado.

Con cuatro jornadas aún por disputarse, las guerreras mantienen intacta la ambición de cerrar la temporada en la zona noble de la clasificación, defendiendo una plaza que refleja la gran regularidad mostrada durante toda la campaña.

El técnico blanquiazul, Yerai Martín, destacó durante la previa la dificultad del compromiso y la importancia de mantener la concentración: "Es una semana corta que planteamos de diferente manera a una normal. El encuentro se puede resolver en detalles y considero que pesará más lo anímico que lo táctico. Somos dos equipos muy trabajados y no creo que vayamos a cambiar mucho, debemos aprovechar esos momentos del partido ya que será un choque muy igualado”.

Sobre el propio duelo en la Ciudad Deportiva granadinista, el entrenador tinerfeño destacó que: “Será un partido muy atractivo, donde nos vamos a enfrentar a un rival que está haciendo una segunda vuelta prácticamente impecable, llevan muchas victorias con porterías a cero y creo que el encuentro será de un nivel alto porque los dos equipos estamos en muy buena forma”.

Enfrente estará un Granada CF que también atraviesa un excelente momento de forma. El conjunto nazarí ocupa la sexta posición con 44 puntos, tan solo dos puestos por detrás del Costa Adeje Tenerife Egatesa, y llega tras encadenar cinco victorias consecutivas, lo que convierte el encuentro en uno de los duelos más exigentes de esta recta final del campeonato.

Además, el preparador blanquiazul quiso mandar un mensaje de ánimo a Carlota Suárez, tras caer lesionada en el último encuentro de Liga F ante el Sevilla. “Es una pena porque había vuelto de una larga lesión y estaba acumulando minutos y goles, quiero mandarle un mensaje de apoyo en estos momentos, sabemos que no es fácil pero ahora es momento de descansar y recuperar para poder volver más fuerte la próxima temporada”.

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El choque se presenta como un duelo directo en la lucha por consolidarse en la parte alta de la clasificación, con dos equipos que llegan en un gran estado de forma y con mucho en juego en este tramo decisivo de Liga F Moeve.