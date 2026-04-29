El Cabildo impulsa la campaña promocional de la fiesta del fútbol del CD Tenerife Femenino en tranvías y guaguas

El Cabildo de Tenerife, a través de Metrotenerife y Transporte Interurbanos de Tenerife (Titsa), da un impulso a la campaña promocional de la fiesta del fútbol del Club Deportivo Tenerife Femenino, que tendrá lugar el próximo 10 de mayo en el Heliodoro Rodríguez López.

El partido de primer nivel contra el Barcelona, un concierto de Abraham Mateo y una fan zone con diversas actividades son los principales atractivos del evento, que se está difundiendo en los mupis de las paradas del tranvía y con el vinilado integral de la parada Teatro Guimerá. Además, se está promocionando en las guaguas urbanas e interurbanas de Titsa, y a través de la rotulación de la parte trasera de dos vehículos, aprovechando el alto impacto y la visibilidad de ambos servicios de transporte público.

De igual forma, el día del partido, Titsa y el club han acordado establecer un servicio lanzadera para trasladar a los aficionados al Estadio Heliodoro Rodríguez López, con salida desde el casco de Adeje y paradas en Los Cristianos, San Isidro y Candelaria.

La presidenta de Metrotenerife y Titsa, Eulalia García, y el presidente del Club Deportivo Tenerife Femenino, Sergio Batista, se dieron cita en la parada Intercambiador de Santa Cruz para poner en valor la línea de colaboración entre las entidades. También estuvieron presentes la consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla; el director-gerente de Metrotenerife, Pedro Ribeiro; y el vicepresidente del Club Deportivo Tenerife Femenino, Julio Luis Pérez.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, destacó que “es un orgullo para el Cabildo apoyar al Club Deportivo Tenerife Femenino en esta gran cita. A través de esta campaña de difusión en guaguas y tranvías, y con nuestro servicio gratuito de guaguas lanzadera, queremos acercar el fútbol femenino a toda la isla, y contribuir a que el equipo cuente con el máximo apoyo en este esperado encuentro”.

El presidente del Club Deportivo Tenerife Femenino, Sergio Batista, señaló que “este será un evento histórico no solo para el club, sino para la sociedad tinerfeña, por lo que es fundamental la difusión a través de estos servicios públicos, para estar más cerca de nuestra afición y llevar así los valores del club a todos los rincones de la isla. El soporte del Cabildo, a través de Titsa y Metrotenerife, nos acerca a miles de personas cada día, por lo que es clave para que nuestro proyecto también pueda continuar creciendo. Estamos profundamente agradecidos por el apoyo”.

Durante este mes y hasta el partido, Metrotenerife ha cedido los mupis publicitarios en las paradas del tranvía para la inserción de la campaña promocional y también ha llevado a cabo la rotulación integral de la parada Teatro Guimerá. Asimismo, está dinamizando en sus redes sociales toda la actualidad deportiva generada por el equipo blanquiazul femenino.

Por su parte, Titsa está emitiendo los vídeos promocionales de la campaña en las pantallas de sus guaguas urbanas e interurbanas y también ha vinilado dos traseras de vehículos, garantizando así una amplia visibilidad en distintos puntos de la isla.

Esta cita con el fútbol femenino viene a reforzar un mensaje por la igualdad. la inclusión, diversidad y sostenibilidad en el deporte, así como la lucha por la integración de la mujer en el mismo, eliminando estigmas sexistas.

Guaguas lanzadera

El Cabildo de Tenerife y el Club Deportivo Tenerife Femenino colaboran además para ofrecer un servicio de guaguas lanzadera gratuito y exclusivo, a través de Tomaticket, destinado a los aficionados que deseen asistir al encuentro. La ruta conectará el sur de la isla con el Heliodoro Rodríguez López, incluyendo servicio de ida y de vuelta.

Concretamente el servicio partirá desde Adeje, con paradas en Los Cristianos, San Isidro y Candelaria. El recorrido termina en la Avenida de Madrid de Santa Cruz de Tenerife, donde habrá una zona específica de estacionamiento y personal de seguridad, para garantizar la tranquilidad de la afición y fluidez del operativo.

Con el fin de prestar un servicio adecuado, y activar los vehículos necesarios, los aficionados que estén interesados deberán confirmar su asistencia con un mínimo de tres días de antelación.