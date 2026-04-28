Fatou: «Hemos conseguido formar una gran línea defensiva»

El Costa Adeje Tenerife Egatesa logró una importante victoria este domingo frente al Sevilla FC (3-0) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, en un encuentro sólido de las blanquiazules, que determinaron la distancia en el marcador desde la primera parte. Uno de los nombres propios del partido fue Fatou Dembele, que completó un gran partido marcando diferencias en defensa.

La futbolista blanquiazul protagonizó unos 90 minutos de gran nivel, mostrándose muy activa en el bloque defensor e interceptando ataques del equipo rival. Sus continuos robos y presión a las blanquirrojas pusieron en aprietos al conjunto local, convirtiéndose en una de las principales defensoras del equipo tinerfeño.

Fatou Dembele valoró el trabajo hecho por el equipo después de las dos semanas de parón por compromisos internacionales: «Completamos un gran partido, jugamos bien entre todas, peleamos por los balones y conseguimos el objetivo de seguir sumando en este tramo final de temporada. Teníamos jugadoras que volvieron del parón cansadas, pero supimos recuperar fuerzas y plantear un partido muy sólido».

La blanquiazul puso en valor el trabajo defensivo que hizo el equipo durante el encuentro. «Era un partido importante y pudimos frenar su ataque. Este año hemos conseguido formar una buena línea defensiva y los resultados se ven en encuentros como el de ayer en el que dejamos nuestra portería a 0. Tener una líder como Patri Gavira también facilita el buen rendimiento de esta temporada».

La jugadora quiso agradecer el acogimiento de la afición en la vuelta al estadio: «Siempre sentimos su apoyo y es un placer jugar en el Heliodoro ante ellos. Nos dan ese empujón en los momentos que necesitamos y nos ayudan a dar nuestra mejor versión. Estamos muy agradecidas con el apoyo que hemos sentido durante toda la temporada».

Pensando ya en el próximo compromiso, Fatou Dembele subrayó la importancia de mantener la línea de trabajo. «Sabemos que el Granada nos pondrá las cosas difíciles. Es un rival que está haciendo un buen final de temporada y al que tenemos muy cerca en la clasificación. Nos toca aprovechar los pocos días que tenemos de preparación para hacer un buen partido a domicilio», dijo. n