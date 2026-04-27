Carlota Suárez dice adiós a la temporda

Cuando empezaba a ver algo de luz al final del túnel, la mala suerte vuelve a cruzarse en el camino de Carlota Suárez. La delantera del Costa Adeje Tenerife Egatesa no volverá a jugar en lo que resta de temporada tras confirmarse una nueva lesión que alarga un curso especialmente complicado para ella.

El parte médico emitido en la tarde de ayer por el club confirmó que la jugadora sufre «una fractura por avulsión del ligamento lateral externo del tobillo», con un periodo estimado de baja de entre seis y ocho semanas. Un tiempo de recuperación que deja a la atacante gallega sin opciones de reaparecer antes del final de la Liga F, poniendo así punto final a su temporada.

La lesión se produjo en el encuentro del pasado domingo frente al Sevilla FC Femenino, en un partido en el que la atacante gallega ya había visto portería –anotó el segundo tanto de su equipo antes del descanso– y que, pasado el minuto 70, se torció por completo. En un lance en apariencia fortuito, sufrió un golpe en el tobillo derecho. Nada hacía indicar, de primeras, que fuera tan serio, pero su reacción encendió todas las alarmas. Cayó al césped con claros gestos de dolor, llevándose las manos a la zona afectada. Minutos después tuvo que ser retirada en camilla, visiblemente tocada y sin poder contener las lágrimas, en una escena que ya hacía presagiar lo peor.

Se confirma así una temporada que ha terminado siendo un calvario para Carlota Suárez. En diciembre de 2025, la ariete gallega tuvo que pasar por quirófano para someterse a una operación de cadera tras sufrir una rotura del labrum. Aquella intervención la mantuvo lejos de los terrenos de juego durante cerca de cuatro meses.

Ayer, tras conocerse el alcance de la lesión, la propia Carlota quiso compartir cómo se siente a través de su cuenta de Instagram. La futbolista no escondió el golpe emocional de este nuevo contratiempo: «Mi cabeza no deja de repetir lo mismo: ¿por qué yo? ¿por qué otra vez? ¿por qué me quitan lo que más feliz me hace?» En el mismo mensaje recordó todo el esfuerzo invertido en su anterior recuperación y la frustración que supone este nuevo parón, que la deja fuera hasta final de temporada: «Volví con ilusión a hacer lo que amaba, trabajé duro para estar de nuevo con mis compañeras, para cumplir lo que prometí: volver mejor que antes. Y en un instante, todo se ha parado». También dejó un mensaje de optimismo mirando al futuro: «Duele. Mucho. Pero hay algo que esto no me puede quitar: las ganas. Volveré…»

Suárez aterrizó en la Isla el pasado verano procedente de la liga japonesa y, pese a las lesiones, ha dejado un rendimiento más que notable. En los ratos que ha podido estar sobre el césped –17 participaciones– la atacante ha firmado siete goles, convirtiéndose en la máxima goleadora del equipo.