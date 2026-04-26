El Costa Adeje sigue lanzado tras el parón: victoria por 3-0 ante el Sevilla

El parón por selecciones no ha frenado al Costa Adeje Tenerife Egatesa. Todo lo contrario, la escuadra de Yerai Martín se impuso este domingo al Sevilla por 3-0 en el Heliodoro Rodríguez López y se mantiene firme en la defensa del cuarto puesto de la Liga F.

Paola aprovecha el regalo de Sullastres

El Costa Adeje, que fue mejor que su adversario de principio a fin, ya mandaba en el marcador desde la media hora de juego. Varios lanzamientos de esquina consecutivos para las blanquiazules propiciaron que Sullastres saliese en falso al intentar desviar un centro de Natalia desde la esquina. La guardameta no se entendió con su defensa y chocó con una de sus compañeras de equipo. Con la pelota muerta, apareció Paola (que volvía tras lesión) para cabecear a placer, adelantar a su equipo y dedicar la diana a su abuela con un cariñoso mensaje escrito en su camiseta interior.

Paola dedica su gol al Sevilla a su abuela. / Liga F

Carlota y Natalia sentencian

El Sevilla acusó el golpe y el Costa Adeje noqueó a las hispalenses antes del descanso con dos mazazos. El primero, cuando Marques dudó tanto en si atacar una pelota que esta le pasó de largo y Carlota se quedó mano a mano, resolviendo con eficiencia abajo y anotando el segundo en el minuto 46. Dos después, y justo antes del entretiempo, una diablura de Sakina dejó el tanto en bandeja a Natalia, que no dejó pasar la oportunidad para marcar el tercero de la jornada.

Lesión de Carlota

La combinación del oficio del Costa Adeje y la falta de capacidad del Sevilla en ataque (las visitantes no chutaron entre palos hasta el 81') condujeron a un segundo tiempo plácido para el Costa Adeje, que por desgracia despidió el partido con la angustia de la lesión de Carlota, quien se llevó un golpe en el tobillo derecho en el minuto 70 y abandonó el campo en camilla y entre lágrimas. No pinta bien.

Mantienen la cuarta plaza

La victoria frente al Sevilla permite al Costa Adeje mantener el cuarto puesto de la clasificación de la Liga F con 49 puntos, dos más que el Atlético de Madrid (47) y cinco más que el Granada (44), que habían vencido ayer en sus respectivos compromisos.