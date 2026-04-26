El Costa Adeje, sin margen de error para ser cuarto

Evaporado el sueño de jugar la final de la Copa de la Reina, y con la tercera posición casi como una quimera (le debería remontar ocho puntos a la Real Sociedad con solo 15 por jugarse), el Costa Adeje Tenerife retoma el pulso competitivo en su regreso al Heliodoro, donde este mediodía (12:00) recibe al Sevilla. Será el inicio de un tramo final, compuesto por cinco últimas jornadas de la Liga F, con un reto más de orgullo que deportivo: acabar en esa cuarta plaza alrededor de la que casi siempre ha merodeado en lo que va de curso.

Objetivo ambicioso, el de este epílogo, para las de Yerai Martín, tanto por el calendario que les queda por delante, como por lo que aprieta el otro contendiente que puja con más fuerza por esa plaza de consolación fuera del podio: el Atlético de Madrid. Y es que el verdugo de las guerreras en la semifinales coperas venció ayer en su visita al Levante Badalona, por lo que el Costa Adeje debe ganar al cuadro hispalense para no perder la plaza que ha ocupado desde hace meses.

Números en mano, los pronósticos para las blanquiazul no es son positivos en lo que a antecedentes y rachas se refiere. Por un lado, el Costa Adeje ya venció al Sevilla tanto en la primera vuelta (0-4) como en los octavos de la Copa de la Reina (1-2). «Va a ser un partido diferente a los anteriores contra el Sevilla, nos puede plantear distintos escenarios y complicarnos», advierte Yerai.

Pero es que además –y salvo que el parón por los compromisos internacionales cambie de inercia– ambos llegan al duelo de hoy en inercias opuestas. El cuadro tinerfeño solo lleva una derrota en sus últimos 12 duelos, y no pierde en casa desde el 12 de octubre, cuando cayó contra el Eibar (0-1). A ello suman las isleñas cuatro duelos seguidos con la puerta a cero.

Noticias relacionadas

Por contra, el Sevilla se planta en el Heliodoro después de tres derrotas seguidas, una racha que ha descabalgado a las andaluzas de la pugna por esa cuarta posición. Darle continuidad a esta tendencia será buena noticia para un Costa Adeje que no renuncia a nada en este tramo final del curso.