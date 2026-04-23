El Costa Adeje, socio preferente de un club tanzano
El convenio con el Tausi FCabre una vía con África para la captación de talento
El Costa Adeje Tenerife Egatesa y el Tausi FC de Tanzania oficializaron un acuerdo de colaboración que une a ambas entidades con el propósito de elevar el fútbol femenino africano hacia un escenario global. A través de esta alianza, el conjunto tinerfeño se establece como el club socio preferente en Europa para la institución tanzana, brindando apoyo directo y asesoramiento en áreas estratégicas como el desarrollo de infraestructuras, la aportación de equipamiento deportivo, la gestión integral del club y la identificación de talento.
Esta colaboración establece una vía internacional clara para el desarrollo deportivo de ambas instituciones. El acuerdo permitirá la creación de oportunidades para que las jugadoras del Tausi FC puedan ser evaluadas profesionalmente, formadas e integradas en la estructura del club blanquiazul en próximas temporadas.
Además, el convenio incluye un ambicioso intercambio de conocimientos, desarrollo técnico, colaboración activa en tareas de scouting y la futura planificación de actividades conjuntas, tales como campus de entrenamiento, torneos y visitas de personal técnico.
El Costa Adeje Tenerife Egatesa, que actualmente compite al más alto nivel en la Liga FMove, refuerza con este paso su firme compromiso histórico con el fútbol africano. A lo largo de los años, el club ha apostado de manera decidida por el talento del continente, incorporando y desarrollando a jugadoras que han dejado huella en la entidad y continúan ofreciendo un alto rendimiento.
Futbolistas como Gift Monday, Amani, Sakina, Fatou Dembele o Ange Guessan (Koko) representan ese vínculo sólido entre el club y África, siendo ejemplo del impacto positivo de esta apuesta tanto en el crecimiento deportivo del equipo como en la proyección internacional de sus jugadoras.
Esta alianza con el Tausi FC no sólo consolida esa línea de trabajo, sino que abre nuevas oportunidades para seguir fortaleciendo los lazos entre ambos continentes y continuar impulsando el talento africano en el fútbol europeo.
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