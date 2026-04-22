Noelia Ramos: “Tenemos muchas ganas de reencontrarnos con nuestra afición y llevarnos los tres puntos”
Las guerreras vuelven a la competición este domingo, 26 de abril, a las 12:00 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López ante el Sevilla FC. La plantilla encara la semana de entrenamientos con el objetivo de seguir sumando en el tramo decisivo de la temporada.
Tras dos semanas sin competición liguera debido a los compromisos internacionales, el Costa Adeje Tenerife ya tiene la mirada puesta en el verde. El conjunto tinerfeño ha aprovechado los días de parón para recargar energías, recuperar efectivos y afinar detalles tácticos de cara a recibir al Sevilla FC (domingo 26 de abril, 12:00 horas) en el Heliodoro Rodríguez López.
La guardameta blanquiazul Noelia Ramos aseguró que las semanas de parón han sido positivas para la plantilla: “Hemos recargado pilas y tenemos muchas ganas de volver a competir. Afrontamos el partido contra el Sevilla como una oportunidad para continuar con la buena dinámica de equipo que estamos demostrando y para terminar esta campaña por todo lo alto”.
En cuanto al encuentro ante el equipo sevillano, la jugadora destacó: “Nos enfrentamos a un rival fuerte que nos pondrá las cosas difíciles, pero estamos trabajando y preparando el encuentro para poder llevarnos los 3 puntos. El tramo final de temporada es igual de importante que el inicial, vamos a salir a ganar y a seguir sumando como lo llevamos haciendo el resto de la temporada”.
La portera, que jugó en el Sevilla FC durante tres temporadas, subrayó que a nivel personal es un partido especial: “Siempre es bonito reencontrarme con un equipo que me dio tanto y fue mi casa durante mucho tiempo. Aunque el domingo eso queda a un lado ya que estamos enfocadas en ganar y sumar puntos en casa”.
De cara al tramo final de temporada, la guardameta valoró el gran trabajo del equipo: “Está siendo una campaña complicada pero de la que hemos conseguido sacar buenos resultados. Es importante acabar con buenas sensaciones, somos conscientes de que tenemos que enfocarnos en nuestro juego y dar el 100% y ese trabajo comienza este domingo”.
Por último, la jugadora apeló al respaldo de la afición blanquiazul: “Estamos de vuelta y necesitamos sentir el apoyo. Son nuestro número 12 en el campo y han estado para nosotras toda la temporada, no cabe duda que el domingo volveremos a reencontrarnos con ellos más fuerte que nunca y esperamos poder celebrar la victoria juntos”.
Con el calendario de la Liga F Moeve adentrándose en su fase final, el equipo quiere asegurar los resultados como local. El choque de este domingo representa, en este sentido, una doble oportunidad: afianzar el buen rendimiento deportivo en casa y movilizar a una afición cuyo respaldo resultará determinante para superar el sprint final de la temporada.
Entradas disponibles
Las entradas ya están disponibles para el público general a través de los canales habituales de venta, en la web clubdeportivotenerifefemenino.com y en Tomaticket.es, con precios de 6 euros en San Sebastián Baja y 12 euros en Tribuna Baja. Además, el domingo, desde las 9:00 horas, las taquillas del estadio abrirán para la venta presencial, con tarifas de 7 y 13 euros respectivamente.
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