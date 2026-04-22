Noelia Ramos: “Tenemos muchas ganas de reencontrarnos con nuestra afición y llevarnos los tres puntos”

Tras dos semanas sin competición liguera debido a los compromisos internacionales, el Costa Adeje Tenerife ya tiene la mirada puesta en el verde. El conjunto tinerfeño ha aprovechado los días de parón para recargar energías, recuperar efectivos y afinar detalles tácticos de cara a recibir al Sevilla FC (domingo 26 de abril, 12:00 horas) en el Heliodoro Rodríguez López.

La guardameta blanquiazul Noelia Ramos aseguró que las semanas de parón han sido positivas para la plantilla: “Hemos recargado pilas y tenemos muchas ganas de volver a competir. Afrontamos el partido contra el Sevilla como una oportunidad para continuar con la buena dinámica de equipo que estamos demostrando y para terminar esta campaña por todo lo alto”.

En cuanto al encuentro ante el equipo sevillano, la jugadora destacó: “Nos enfrentamos a un rival fuerte que nos pondrá las cosas difíciles, pero estamos trabajando y preparando el encuentro para poder llevarnos los 3 puntos. El tramo final de temporada es igual de importante que el inicial, vamos a salir a ganar y a seguir sumando como lo llevamos haciendo el resto de la temporada”.

La portera, que jugó en el Sevilla FC durante tres temporadas, subrayó que a nivel personal es un partido especial: “Siempre es bonito reencontrarme con un equipo que me dio tanto y fue mi casa durante mucho tiempo. Aunque el domingo eso queda a un lado ya que estamos enfocadas en ganar y sumar puntos en casa”.

De cara al tramo final de temporada, la guardameta valoró el gran trabajo del equipo: “Está siendo una campaña complicada pero de la que hemos conseguido sacar buenos resultados. Es importante acabar con buenas sensaciones, somos conscientes de que tenemos que enfocarnos en nuestro juego y dar el 100% y ese trabajo comienza este domingo”.

Por último, la jugadora apeló al respaldo de la afición blanquiazul: “Estamos de vuelta y necesitamos sentir el apoyo. Son nuestro número 12 en el campo y han estado para nosotras toda la temporada, no cabe duda que el domingo volveremos a reencontrarnos con ellos más fuerte que nunca y esperamos poder celebrar la victoria juntos”.

Con el calendario de la Liga F Moeve adentrándose en su fase final, el equipo quiere asegurar los resultados como local. El choque de este domingo representa, en este sentido, una doble oportunidad: afianzar el buen rendimiento deportivo en casa y movilizar a una afición cuyo respaldo resultará determinante para superar el sprint final de la temporada.

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Entradas disponibles

Las entradas ya están disponibles para el público general a través de los canales habituales de venta, en la web clubdeportivotenerifefemenino.com y en Tomaticket.es, con precios de 6 euros en San Sebastián Baja y 12 euros en Tribuna Baja. Además, el domingo, desde las 9:00 horas, las taquillas del estadio abrirán para la venta presencial, con tarifas de 7 y 13 euros respectivamente.