El Costa Adeje presume de cuota internacional

El Costa Adeje Tenerife Egatesa vuelve a demostrar su peso en el panorama internacional del fútbol femenino, con la aparición de varias jugadoras en sus respectivos compromisos internacionales. Siete, en concreto, han sido las futbolistas citadas para disputar los compromisos oficiales y amistosos de la FIFA.

Koko Ange y Nay Cáceres hacen balance del trabajo realizado en este parón de selecciones. «La verdad es que ha sido un placer volver a mi país con la selección. Estoy muy orgullosa y contenta de volver a estar con mis compañeras de selección», señaló Koko. «En cuanto a este parón de selecciones, nosotras seguimos con la oportunidad de clasificar al mundial. La verdad que estoy muy contenta por haber jugado casi todo y tengo muchas ganas de volver al trabajo», apuntó Cáceres.

Koko, que fue citada por Costa de Marfil, disputó tres encuentros en este parón. El primero frente Mauritania, donde las costa marfileñas se llevarían el encuentro holgadamente con un marcador de 8-0. El segundo partido de este parón de selecciones lo jugaban contra las Islas Turcas y Caicos, donde nuevamente, conseguían otra victoria mediante un resultado abultado de 15-1. En este partido, la jugadora blanquiazul anotó un tanto para contribuir a la victoria de su equipo. En el último partido del parón, Costa de Marfil se enfrentaba a Pakistán, llevándose otra victoria por 2-0.

En cuanto a los partidos disputados en Sudamérica, la vinotinto de Nay Cáceres y Bárbara Martínez Pola se enfrentó a la Argentina de Paulina Gramalia, en un partido que se llevaron las albicelestes por 2-1. La selección Venezolana se enfrentó a Colombia en un partido que acabaría decantándose por el conjunto colombiano (2-1). Las de Germán Portanova se enfrentaron también a Colombia, en un duelo que acabaría con reparto de puntos (1-1) para albicelestes y colombianas.

En el marco europeo, Aleksandra Zaremba disputó el pasado martes 17, un encuentro clasificatorio para la Eurocopa Femenina 2027, donde se enfrentó a la República de Irlanda. El encuentro se decantó para el cuadro irlandés, que ganó por 2-3 al conjunto polaco. A pesar de la derrota, Aleksandra jugó todo el partido, sumando más minutos a su trayectoria como internacional. Asimismo, el sábado 18 Polonia se vió las caras de nuevo con la República de Irlanda, en un encuentro donde las irlandesas se llevaron el partido por la mínima (1-0).

Volviendo al continente africano, en el caso de Sakina, la Marruecos de Jorge Vilda disputó dos partidos en este parón. Uno frente a Tanzania, que se llevaron las marroquíes por 3-0, y otro frente a la selección de Malí, donde se enfrentaría a su compañera de equipo Fatou Dembélé, en un partido que acabaría en reparto de puntos (1-1) para ambas.

Fatou, la jugadora maliense, se incorporó más tarde a su respectiva selección, disputando un partido frente a Marruecos. En el partido, que acabó con reparto de puntos entre marroquíes y malienses, las futbolistas blanquiazules siguieron sumando minutos en sus historiales como internacionales.

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Con todo, en el Costa Adeje celebran que «el talento y la proyección blanquiazules se están haciendo notar a nivel internacional».