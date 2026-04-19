Clau Blanco: "Antes de venir, ya tenía un 'feeling' especial con el Tenerife'

Claudia Roldán Blanco (Alcalá de Guadaira, 11/03/1997) asegura estar en el mejor momento de su carrera. Cumple su cuarta temporada en el CD Tenerife Femenino, al que considera su casa. Bética de cuna y exjugadora del equipo verdiblanco, pero atraída por el blanquiazul desde su acercamiento al fútbol profesional.

Pues ya son cien los partidos de Liga F que lleva con el Tenerife.

No lo había visto. La verdad es que voy día a día. Pero bien. Es una cifra que me pone muy contenta.

Si le pregunto por el primero...

Pues no sabría decir exactamente contra qué equipo fue. Debió ser en La Palmera, ¿no? Era un campo pequeñito, con las gradas muy próximas al terreno... Recuerdo que llegué por primera vez y entré al vestuario de un equipo que ya estaba formado. Fue una temporada inicial de aprendizaje.

Me sale que debutó en el Johan Cruyff ante el Barcelona. Un 2-0.

Ah, sí. Fue un partido en el que competimos bastante bien, dimos la cara. Al final ganó el Barcelona, que es el mejor equipo de Europa.

¿Se queda con algún encuentro en especial de esos cien?

Pues sí. Hay uno que tengo guardado en la memoria. Justo era el día de mi cumpleaños. Jugamos contra el Madrid CFF en La Palmera, quedamos 5-2, pude marcar dos goles... El equipo venía de una racha en la que no estaba sacando los mejores resultados. Después de esa goleada, pudimos enlazar cuatro triunfos seguidos y todo nos fue mucho mejor hasta el final.

Usted tuvo algo que ver con el Madrid CFF, ¿verdad?

Sí. Cuando salí del Betis en 2019, firmé con el Madrid CFF. Hice la pretemporada con ellos y empecé la Liga, pero me surgió la opción de ir a la Real Sociedad, con la que ya había negociado en verano. Al final, la Real lo volvió a intentar. Era un club con una infraestructura más potente y un equipo más ambicioso, y decidí salir. Solo estuve en el Madrid CFF un par de meses.

Con el permiso del Real Betis, ¿el Tenerife es el club de su vida? Ya va por su cuarto año aquí.

Sí, por supuesto. Esta es mi segunda casa. En el Betis estuve seis temporadas. Allí conseguí un ascenso aPrimera División. Además, soy bética de cuna. El Betis siempre será mi club, pero repito que considero al Tenerife mi segunda casa. Es el equipo que me dio una oportunidad muy importante de volver a la máxima categoría y le tengo un cariño muy grande.

«Ahora estoy en el mejor momento de mi carrera. Siento que soy una jugadora mucho más madura»

Lo de ser bética y haber jugado en el Real Betis suena bien.

Te cuento. Soy de Alcalá de Guadaira (Sevilla), pero por razones familiares me mudé a Jaén, que fue donde empecé a jugar al fútbol. Jugué con chicos hasta los 15 años e intenté alargar mi carrera todo lo que pude en un equipo mixto, pero luego decidí pasar a uno femenino. Comencé en Segunda División, en Córdoba, en un club que se llama La Rambla. Con ese equipo nos enfrentamos al Betis y ahí fue cuando se fijaron en mí. Firmamos mi hermana y yo:tengo una melliza que jugó al fútbol durante muchos años. Así pude volver a casa, a Sevilla, y comenzar mi carrera a nivel profesional. El Betis tenía el objetivo de subir a Primera. Y fue entonces cuando Tenerife se cruzó en mi camino por primera vez. Jugamos la fase de ascenso con el Granadilla y perdimos. Al año siguiente volvimos a competir por subir y sí conseguimos dar el salto a la máxima categoría. A partir de ahí estuve cuatro temporadas enteras con el Betis en Primera, hasta la 2018/19.

¿Por qué cambió de club si tenía tanta afinidad con el Betis?

Decidí salir para buscar nuevos retos personales y deportivos. Estuve en el Madrid CFF un par de meses y la cosa no me cuadró. Me marché a la Real Sociedad, donde viví una temporada complicada porque coincidió con la pandemia del Covid. Fue difícil, no solo porque la Liga se cortó en marzo sino porque no tuve muchos minutos y fue mi primera vez lejos de casa. Entonces decidí bajar a Segunda División, al Albacete. Ahí estuve un año y aprendí muchísimo. Siempre digo que, a veces, dar un paso atrás es necesario para dar dos adelante. Luego pasé una temporada en el Córdoba, que también fue vital para mí. Y a continuación decidí venir al Tenerife con José Herrera, al que ya conocía de Segunda División, porque él había estado en el Granada. Así pude desarrollarme mejor como deportista. Creo que ahora estoy en el mejor momento de mi carrera, siento que soy una jugadora mucho más madura.

¿Qué recuerda de aquella eliminatoria de ascenso a Primera de mediados de junio de 2015?Tendría unos 15 años, no más.

Sí, sí. Era muy jovencita. La recuerdo perfectamente. Empezamos ganando en El Médano. Se nos puso la eliminatoria de cara, estábamos jugando muy bien... Pero de repente apareció Mari Jose, que fue mi pesadilla en mis primeros años tanto en esa fase de ascenso como en los posteriores en Primera División. Ella abrió la eliminatoria para el Tenerife. Nos ganaron en la Isla y en Sevilla empatamos 3-3. Pero lo recuerdo con cariño porque siempre tuve un feeling especial con este club, con jugadoras que llevan tantos años aquí como Pisco, Mari Jose... Me ganaron la eliminatoria pero fueron súper respetuosas y eso es algo que me marcó. Yo era una jugadora muy joven y se me quedó grabado ese trato después de habernos ganado.

¿Echa de menos a Mari Jose?

Más que por lo buena jugadora que es, porque es una compañera magnífica, una persona de 10 que siempre está dispuesta para todo. Era la primera que llegaba al campo de entrenamiento y la última que se iba. Es una currante. Siempre le digo que es un ejemplo para las que vienen, para las que estamos y para la que estuvieron, porque hay compañeras que se retiraron y la tienen como referente.

¿Lateral, carrilera, extremo? ¿Cuál es su preferencia?

He pasado por diferentes posiciones. Siempre he sido una jugadora de perfil de banda: lateral, extremo, carrilera... Creo que soy una futbolista con bastante recorrido. También es verdad que he tocado posiciones interiores. En el Betis jugué una temporada y media de 6 y marqué bastantes goles. Luego, Eder Maestre me empezó a colocar la campaña pasada en una posición de mediapunta.. Me adapto.

Ha marcado tres goles esta campaña, los tres fuera de casa, al Madrid CFF, Deportivo y Badalona. Ahí sale su perfil ofensivo.

Es que me gusta ayudar. Creo que leo bien el juego y los espacios e intento ayudar en lo que puedo, ya sea con goles o con asistencias.

Si nos ponemos a buscar más vínculos suyos con Tenerife, deberíamos añadir el de su estreno en Primera División con el Betis. Fue en el campo del Tacuense.

Sí. Fue otra señal. Además, siempre tuve muchas amigas aquí, en la Isla. Venía a jugar con otros equipos y cuando terminaba, pensaba: no sé por qué, pero alguna vez tengo que venir para quedarme. Y al final se dio. Mi primer año en Tenerife me sirvió para recordar aquellos momentos en los que intuía que eran un club y un lugar donde vivir que me atraían mucho.

Llegó a jugar como visitante en La Hoya del Pozo, también conoció como local en La Palmera y en el municipal de Adeje, ahora están en el estadio HeliodoroRodríguez López... Ha vivido desde dentro toda una transformación.

Este club lleva una línea ascendente en su trayectoria tanto en resultados deportivos como en la mejora de infraestructuras, de medios... Ahí están el apoyo que se da por parte del Cabildo, de patrocinadores... Eso es algo que nos ayuda muchísimo. También está en el trabajo que vienen haciendo el presidente y todo lo que engloba esa parte del club, y las jugadoras en el campo. Somos una familia.

No hace tanto tiempo incluso tenían que compartir el campo para entrenar. Debe ser otro mundo estar en El Mundialito.

Y creemos que nos lo merecemos. Hemos luchado por ello cada día. Nos entregamos para tener estas instalaciones y, por fin, tenemos un campo de césped natural, jugamos en el estadio, en la capital... A la hora de favorecer que la gente venga a apoyarnos, ayuda. Hemos dado un paso importante.

Clau Blanco, en El Mundialito. / María Pisaca

¿Qué más se puede pedir?

En el plano deportivo, está siendo una temporada muy buena. Fuimos quintas durante muchas jornadas y ahora venimos siendo cuartas en la segunda vuelta. Eso es importante para el club, porque el pasado verano nos mudamos al Heliodoro y no sabíamos cómo nos íbamos a adaptar. Teníamos incertidumbre. Al final, la afición ha respondido y nosotras hemos intentado dar lo máximo.A partir de ahí, el club ha seguido creciendo y un cuarto puesto en Liga F es un privilegio para nosotras.

Queda la pena de la semifinal de Copa ante el Atlético.

Sí. Nos queda esa espinita. Pensamos que íbamos a poder estar en la final de Gran Canaria. Se lo decía a las chicas, que nos habían traído una final a las Islas y este tenía que ser nuestro año. Nos sentíamos con confianza, pero no pudo ser. El Atlético es un club grande con un presupuesto muy importante y jugadoras de mucha calidad. Lo dejamos todo, pero no pudimos.

«Ser cuartas es importante para el club. No sabíamos cómo nos íbamos a adaptar al estadio»

¿Cómo se lleva lo de tener que parar durante dos semanas por los partidos de las selecciones?

Lo tenemos que asumir tal y como son, pero lógicamente es algo que corta el ritmo competitivo. Son dos fines de semana sin jugar, venimos de otro parón, en mayo volverá a pasar por la final de la Copa de la Reina... Son muchas interrupciones que cortan el ritmo y hacen que la gente pierda el enganche, porque lo que quiere es vernos cada 15 días en el estadio.

Lo que queda de temporada no está mal. Sevilla en casa el 26 de abril, luego Granada, Barcelona, Atlético y Deportivo. Y la defensa del cuarto puesto como objetivo.

Tenemos calendario muy bonito por delante y una situación ilusionante. Es cierto que el tercer puesto está lejos –la Real Sociedad le saca ocho puntos al Costa Adeje–, pero nosotras queremos seguir luchando. Como se suele decir, mientras haya puntos, será así. Ahora tenemos al Sevilla y el siguiente en el Rodríguez López será una fiesta contra el Barcelona.