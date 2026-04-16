Un parón útil antes de la entrada en la recta final

El Costa Adeje no compitió el pasado fin de semana y tampoco lo hará el que viene. Jugó por última vez el 3 de abril, en el campo del Eibar (0-0), y no lo volverá a hacer hasta el domingo 26 de este mes. Será ante el Sevilla en el Heliodoro. El largo paréntesis abierto en el calendario por los compromisos de las selecciones, dará paso a la recta final de una Liga F Moeve en la que el equipo tinerfeño defenderá el cuarto puesto que ocupa en la clasificación con dos puntos de margen sobre el Atlético. Alcanzar al tercero, la Real Sociedad, ya parece una misión imposible. La desventaja es de ocho puntos. En cualquier caso, las blanquiazules tratarán de sumar lo máximo posible en los encuentros restantes. Sevilla, Granada, Barcelona, Atlético y Deportivo serán sus rivales. Todos de la parte alta de la tabla, menos el conjunto coruñés, que no tendrá problemas para sellar su continuidad en Primera División.

Sin la participación de las internacionales Aleksandra Zaremba (Polonia), Paulina Gramaglia (Argentina), Koko Ange (Costa de Marfil), Sakina Ouzraoui (Marruecos), Nay Cáceres y Bárbara Martínez (Venezuela), el equipo entrenado por Yerai Martín ha seguido ejercitándose durante este parón. Para romper la monotonía, la plantilla realizó ayer una jornada especial de aproximación y bienestar en el Hotel Bitácora, perteneciente a la cadena Spring Hotels. Un momento para realizar una sesión diferente y también para la reflexión. Como la que compartió una de las jugadoras, Aithiara Carballo, protagonista en el último tramo de la competición por su regreso a la actividad después de superar una lesión de menisco de la que tuvo que ser operada. Después de cuatro meses de baja, reapareció el 29 de marzo en el partido ante el Madrid CFF y repitió en la jornada posterior en la visita a Ipurua. La tinerfeña comentó ayer que el «parón» de la Liga F está «siendo diferente» por su duración, pero no por ello está resultando vacío para el Costa Adeje. «Intentas reajustar cargas de trabajo y, en la medida de lo posible, mejorar cosas de cara al final de la temporada», indicó la canterana, recuperada el pasado verano para el primer equipo después de su paso por el AEM y el Alhama de Primera Federación.

Aithiara afirmó que estas pausas «vienen bien» para poder «analizar mejor» a los rivales y trabajar con más detenimiento en función de los informes técnicos que se elaboran con vistas a cada enfrentamiento. «Es bueno para saber cómo juegan los equipos contrarios y para tener claro a qué nos vamos a enfrentar. Me parece algo positivo para prepararnos con más calma», detalló Carballo pensando en la cita liguera con el Sevilla del 26 de abril.

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Tampoco pasó por alto uno de los platos fuertes que servirá esta campaña el Tenerife Femenino en el Heliodoro, la presencia del Barcelona en la Isla el segundo fin de semana de mayo. «Será un evento fuera de lo normal», opinó con la esperanza de que el estadio registre la mayor entrada de público de este curso. «Será una fiesta, algo muy bonito, con el colofón de poder cerrar con un concierto de Abraham Mateo», recordó Aithiara, que intentará apurar lo que queda de calendario para seguir sumando minutos. De momento, 753 repartidos en doce partidos de Liga F Moeve, ocho como titular, y dos goles.