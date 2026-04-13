Elba: «Queremos ver el estadio lleno contra el Barça»

El Costa Adeje Tenerife Egatesa entra en la cuenta atrás para uno de los hitos más importantes de su historia. Desde este lunes, 13 de abril, el club activó de forma oficial la Fase 2 de la venta de entradas para el encuentro ante el FC Barcelona, que se disputará el próximo 10 de mayo a las 18:00 en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

De por sí, el enfrentamiento ante el equipo blaugrana, líder de la competición, es una de las citas más esperadas de la temporada. Sin embargo, en esta ocasión el club ha decidido apostar por una experiencia más completa: el encuentro se convertirá en una gran fiesta del fútbol en Tenerife. Un partido histórico que vendrá acompañado de un atractivo añadido: el concierto en directo de Abraham Mateo, uno de los artistas más destacados del panorama pop actual.

La plantilla es consciente de que no es un partido más. La defensa blanquiazul Elba Vergés ha subrayado la importancia que tiene un partido contra un rival como el FC Barcelona. «Es uno de los mejores equipos del mundo, siempre hay buen recibimiento en la isla, pero que además haya tanto esfuerzo por parte del Club para convertir la fecha en una verdadera fiesta del fútbol es increíble», ha asegurado.

La catalana ha animado a asistir al partido ya que «será una fecha muy importante para el fútbol femenino de Canarias que terminará de la mejor manera, con un concierto de Abraham Mateo». También ha destacado que el equipo está muy contento con la temporada que están completando y con el apoyo que reciben a diario: «Queremos ver el estadio lleno, sabemos que será un partido complicado, pero la fuerza de la afición siempre ayuda afrontar el encuentro con más ganas».

Yeray cree en la victoria

Yerai Martín, técnico del Costa Adeje Tenerife Egatesa, ha agradecido al Club el esfuerzo que se está haciendo por fomentar el fútbol femenino en Tenerife. «Es un evento pionero en España, esperamos que el encuentro se convierta en un ejemplo de apuesta por este deporte», ha afirmado. En lo deportivo, ha comentado que ya están trabajando en el partido para «ratificar el buen final de temporada» que esta realizando su equipo. «Queremos darle un valor especial a este día con una victoria ante nuestra gente», desea el técnico del combinado blanquiazul.