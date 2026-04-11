Natalia Ramos, de una grave lesión a su ‘versión 2.0’

Con un balance de ocho goles y cuatro asistencias, Natalia Ramos se ha consolidado como una de las piezas más importantes del Costa Adeje en la presente temporada. Pero no solo por sus números, sino por su constancia y su liderazgo en el centro del campo del equipo.

Después de superar la grave lesión de rodilla que sufrió en abril de 2024, la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y de completar un largo proceso de recuperación, Natalia echa la vista atrás y pone en valor todo el trabajo y el sacrificio que ha empleado para poder recuperar su mejor versión. «Me siento súper orgullosa del camino que he recorrido», reconoce. «Hice un trabajo mental muy duro durante la recuperación, pasé muchas horas dedicadas a volver y ahora estoy recogiendo los frutos de todo lo que llevo trabajando», reconoce.

La lagunera se siente absolutamente a gusto en el club y disfruta en todo momento de una tranquilidad que se refleja en su sonrisa. «Lo más importante es que estoy disfrutando», confiesa. «Creo que cuando una disfruta, las cosas salen mucho mejor. Ahora mismo estoy en el mejor momento de mi carrera. Me siento feliz y sigo trabajando cada día con mucha ilusión y con la ambición de ser mejor», advierte la centrocampista.

Para Ramos ha habido un cambio en su rol en el juego y eso se ha transformado en un factor clave para su crecimiento dentro del equipo, especialmente en el apartado ofensivo. Al asumir una mayor participación, no solo ha incrementado su presencia en el área rival, sino que también ha mejorado su capacidad para generar peligro. Todo esto se traduce en goles. Lleva ocho, que son tres más que los que logró en su campaña más productiva en este apartado, la 20/21, también en el equipo tinerfeño. «Han cambiado muchísimas cosas, sobre todo, lo táctico. He visto en qué cosas puedo mejorar y crecer. Esta temporada me he retado a mí misma para ser esa Natalia 2.0, ser una jugadora diferente y tener otro tipo de registros. Creo que lo estoy consiguiendo, aunque continúo aprendiendo cada día y trató de aportar lo máximo al equipo», señala Ramos.

Abrió su cuenta en la sexta jornada, de penalti, en la visita a la Real Sociedad (1-2). Y continuó con otra pena máxima, esta vez en el Heliodoro y con el Badalona como rival (2-2). El tercero fue en la goleada al Levante (2-4), de nuevo con un golpeo desde los once metros. En la undécima fecha amplió su repertorio con un tanto en jugada ante el Granada (2-2) en casa. Repitió en el Rodríguez López frente al DUXLogroño (1-1). Y contra el Alhama, más de lo mismo, en este caso, para desbloquear el encuentro (1-0). Y para confirmar su notable estado de forma, un doblete al Madrid CFF(2-0) el pasado 29 de marzo en el estadio.

Y en el plano colectivo, las cosas tampoco van nada mal. Natalia analiza la exitosa temporada que está viviendo el club: «Está siendo una campaña increíble. A la vista están los resultados que llevamos, el trabajo que está haciendo el equipo durante toda la temporada. Queremos acabar lo más alto posible», asegura sobre un Tenerife que defiende la cuarta plaza en la Liga F a falta de cinco jornadas para el cierre del calendario. Le saca dos puntos al quinto, el Atlético.

«Creo que el equipo ha ido de menos a más. Al final, todos los cambios siempre llevan un proceso de adaptación y pienso que tenemos que estar felices y orgullosas de cómo nos hemos adaptado», apunta Natalia en referencia a la capacidad de asimilación de la plantilla de novedades como el relevo en el banquillo producido en diciembre por la decisión de Eder Maestre de salir del Costa Adeje.

El conjunto blanquiazul afrontará un final de temporada exigente después del parón internacional de abril. Cinco serán los partidos que les tocará afrontar a las de Yerai Martín, empezando por el Sevilla FC el próximo 26 de abril en el Heliodoro Rodríguez López.

De cara al final del curso, Natalia pide «acabar lo más arriba posible». «En lo que a mí respecta, si puedo seguir ayudando con goles, pues bienvenidos sean, porque quiero acabar el año de la mejor manera posible y cerrar una temporada histórica», añade Ramos.

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Natalia no solo atraviesa el mejor momento de su carrera, sino que se ha convertido en el motor competitivo del equipo. Su rendimiento sobresaliente, acompañado de una madurez táctica y una ambición inquebrantable, la han llevado a firmar cifras que trascienden lo habitual en puesto.