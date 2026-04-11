Los goles de Carlota, un valor añadido

El fútbol es, a menudo, una cuestión de ritmos. El gran momento de forma que mostró Carlota Suárez a lo largo del primer tercio de la competición, se vio truncado durante cuatro meses al sufrir la rotura del labrum de la cadera. La atacante del Costa Adeje pasóp por el quirófano y afrontó un periodo de intensa rehabilitación para recuperar su mejor versión.

Su llegada al Tenerife el pasado verano fue una declaración de intenciones. La delantera aterrizó en la Isla precedida por un logro histórico en el fútbol asiático: fue la máxima goleadora de la liga japonesa y se convirtió en la primera jugadora extranjera en formar parte del once ideal de esa competición. Antes de que la lesión la obligara a frenar, Suárez ya había marcado cinco tantos en Liga F. El último, en el empate contra el Granada CF en el Heliodoro Rodríguez López en la jornada 15.

Su reencuentro con el verde también se produjo en el recinto capitalino ante su afición, seis jornadas después y con el Levante UD como rival. A Carlota solo le bastaron 20 minutos para volver a celebrar un gol. Consiguió el segundo tanto en el triunfo ante el conjunto granota (4-0). «Marcar supuso una sensación rara porque no me lo creía, es algo que no me lo esperaba después de cuatro meses», confiesa. Ese momento fue algo más para ella que aportar un tanto que había subido al marcador: «Fue muy emocionante, lo guardo con mucho cariño».

Su retorno se produjo en pleno auge del Costa Adeje. La gallega se siente «afortunada» por estar participando de nuevo. «Somos un equipo en crecimiento y estamos disfrutando de una temporada en la que estamos mostrando un nivel muy alto y compitiendo contra todos los rivales», afirma. En una recta final muy intensa en la que cada punto será oro y a pesar del sabor agridulce del empate ante la SD Eibar, Carlota se muestra ilusionada con vistas al último tramo del calendario: «Todo puede pasar en la Liga F, cualquier rival te puede complicar y cada victoria nos acercará al objetivo final. Trabajamos mucho en cada entreno para que se refleje luego en los partidos y esperamos seguir alargando nuestra dinámica positiva», asegura Suárez.

En el plano individual, su desafío sigue vivo. Carlota, que en la pretemporada se había puesto el objetivo de igualar los 13 goles conseguidos la temporada pasada en Japón, es consciente de que ha estado condicionada por la lesión, pero su ambición no entiende de renuncias: «No voy a dejar de intentarlo. Sé que el periodo de inactividad fue largo, pero, al menos, me gustaría llegar a la decena de goles y, sobre todo, que sirvan para ayudar al equipo a seguir escalando en la tabla», plantea.

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Con cinco jornadas por delante, el Costa Adeje ha recuperado una pieza clave. La futbolista que conquistó Japón tiene ahora una nueva misión: ayudar al equipo a mantener la ilusión por terminar la competición entre las cuatro primeras clasificadas. La cuenta atrás ha comenzado y Suárez ha vuelto a vestir la blanquiazul con la intención de celebrar goles.