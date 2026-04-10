Sandra Castelló, con ganas de «volver a casa»

El Costa Adeje Tenerife Egatesa vuelve a jugar en casa tras el parón por compromisos internacionales. El conjunto blanquiazul llega a la cita tras un trabajado empate ante el SD Eibar (0-0), un resultado con el que continúa consolidando la dinámica competitiva del equipo y le permite seguir activo en la lucha por la cuarta plaza, que actualmente ocupa con 46 puntos. Enfrente estará un Sevilla que intentará hacerse con la victoria para recuperar sensaciones positivas tras encadenar 3 derrotas consecutivas.

La centrocampista blanquiazul Sandra Castelló ha destacado que en el Costa Adeje tienen muchas ganas de volver al terreno de juego, sobre todo de «volver a casa». En pleno parón por compromisos internacionales, la valenciana ha afirmado que están aprovechando estos días de entrenamiento para «seguir sacando lo mejor» del equipo. «Somos conscientes del rival al que nos vamos a enfrentar ya que también hemos competido contra ellas en la Copa de la Reina. Se trata de un equipo al que tenemos cerca en la clasificación, por lo que vamos a salir a ganar».

A pesar de haber empatado en el último partido contra el Eibar la jugadora ha comentado que en la plantilla siguen creyendo estar en una «muy buena dinámica de trabajo y de resultados». Las blanquiazules se han tomado ese resultado como un nuevo desafío y tienen un objetivo claro: «Vamos a luchar por sacar los tres puntos ante el Sevilla».

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El choque, correspondiente a la jornada 26 de la Liga F Moeve, se jugará en el Heliodoro Rodríguez López el domingo 26, con el objetivo por parte de las guerreras de brindar una nueva victoria a su afición. Las entradas están disponibles para el público general a través de la web oficial del CD Tenerife Femenino y en tomaticket, con precios de 6 euros en San Sebastián Baja y 12 euros en Tribuna Baja. Además, el domingo, desde las 9:00, las taquillas del Heliodoro Rodríguez López abrirán para la venta presencial, con tarifas de 7 y 13 euros respectivamente.