El Costa Adeje, con presencia en cinco selecciones absolutas

El Costa Adeje Tenerife Egatesa volverá a tener una destacada presencia en el panorama internacional durante el parón de selecciones de abril, con hasta seis jugadoras convocadas por sus respectivos combinados nacionales para disputar compromisos oficiales y encuentros de preparación.

En Europa, Aleksandra Zaremba ha sido convocada por la selección de Polonia, que afrontará un doble duelo ante Irlanda de clasificación para el Mundial los días 14 y 18 de abril.

En Sudamérica, Paulina Gramalia ha sido citada por la selección de Argentina para afrontar las jornadas quinta, sexta y séptima de la Liga de Naciones CONMEBOL 2025/26, competición que forma parte del proceso clasificatorio hacia la Copa Mundial de la FIFA de Brasil. El combinado albiceleste se medirá a Chile el 10 de abril, a Venezuela el día 14 y a Colombia el 18.

Precisamente, en ese encuentro frente a Venezuela coincidirá con sus compañeras de club Nay Cáceres y Bárbara Martínez ‘Pola’, quienes han sido convocadas por la selección Vinotinto para disputar esta misma fase de la Liga de Naciones. El duelo ante Argentina (15 de abril) será clave en las aspiraciones del conjunto venezolano de mantenerse en lo más alto de la clasificación, que también se enfrentarán ante Colombia (11 de abril) y Bolivia (19 de abril)

Por su parte, Koko Ange formará parte de la concentración de la selección de Costa de Marfil, que aprovechará esta ventana internacional para disputar varios encuentros amistosos de preparación de cara a futuras competiciones oficiales. Mauritania (9 de abril), Islas Turcas y Caicos (12 de abril) y Pakistán (16 de abril) serán sus rivales.

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Finalmente, Sakina Ouzraoui viajará con la selección de Marruecos, con la que llevará a cabo una semana de preparación para próximos compromisos internacionales.