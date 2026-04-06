Esprint final del Costa Adeje por la defensa del cuarto puesto

Cuenta atrás para el final de temporada en la Liga F. El Costa Adeje Tenerife Egatesa enfila el esprint definitivo en la competición de la regularidad en una posición de privilegio: la cuarta plaza. Con solo cinco jornadas por delante a la vuelta del parón, las pupilas de Yerai Martín –que igualaron el pasado viernes a cero en su visita al Eibar– toman fuerzas para el empujón definitivo.

Con todo, ahora que el sueño de la Liga de Campeones resulta casi imposible con la Real ocho puntos por encima, el femenino del CD Tenerife se asoma a los últimos dos meses de la 25/26 con el propósito de mantenerse entre los cuatro mejores equipos de la Liga. Por delante su propio camino. Por el retrovisor, la amenaza que hasta hace algunas semanas representaba el Sevilla y ahora el Atlético de Madrid. También del Granada habrá que estar pendientes.

Primera parada

Será el último fin de semana de abril, el del domingo 26 de abril, cuando el Costa Adeje trate de dar el primer paso hacia su campeonato particular. A efectos de premio, no hay diferencia alguna entre la cuarta plaza, la quinta o la sexta (mientras segundo y tercero juegan la previa de la Liga de Campeonas), pero verse tan arriba en la tabla es una recompensa incuestionable.

A la vuelta del parón por selecciones, la escuadra blanquiazul recibirá en el Rodríguez López al Sevilla. Los precedentes recientes frente al cuadro hispalense invitan al optimismo. Esta misma temporada, victorias en Liga (0-4 en septiembre) y en Copa de la Reina (remontada por 1-2 a finales de diciembre). El equipo andaluz apuntaba a ser el gran rival del tinerfeñista en la pugna por el cuarto puesto, pero a una racha de cinco victorias seguidas le ha seguido otra, la más reciente, de tres derrotas.

Después, a las guerreras les tocará viajar a Granada. Otro duelo de alta exigencia ante un rival que, ahora mismo, cotiza claramente al alza. Cuatro triunfos consecutivos de las nazaríes las han catapultado al sexto lugar. Con 41 puntos, cinco son las unidades que separan a las de Irene Ferreras del Tenerife Femenino. No se las debe descartar como rivales directas.

Últimos cinco partidos de la temporada del Costa Adeje Tenerife Egatesa. / El Día

Dos partidos clave

La recta antes de la línea de meta se empinará, todavía más si cabe, en las jornadas 28 y 29. Primero, la visita a la Isla del gigante FC Barcelona, que aterrizará siendo campeón liguero y apenas unos días después de que se haya resuelto su eliminatoria de semifinales de Liga de Campeonas frente al Bayern. El factor anímico y el cansancio serán algunas de las claves que puedan contrapesar el enorme favoritismo de las azulgranas.

La siguiente parada, una final en Alcalá de Henares. El Atlético de Madrid de José Herrera, verdugo de las insulares en Copa de la Reina y en este momento solo dos puntos por detrás en la tabla del Costa Adeje, recibirá en su feudo al cuadro blanquiazul. Imposible saber cuánto habrá cambiado –o no– la clasificación hasta ese entonces, pero la del fin de semana del 24 de mayo apunta a ser una batalla clave por la cuarta posición.

El adiós, contra el Deportivo

Ya el último fin de semana de mayo, la entidad presidida por Sergio Batista cerrará su 25/26 frente a su gente en el Heliodoro Rodríguez López. El rival será un Deportivo que marcha ahora duodécimo en tierra de nadie. Lo estará aún más para entonces y debería ser un oponente propicio para despedir el curso con un alegrón en el marcador y, quién sabe, si también la deseada cuarta plaza.