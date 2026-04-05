El Costa Adeje saca en Eibar un punto que le sabe a poco

El Costa Adeje Tenerife sumó un punto en su visita al Éibar (0-0), igualada que corta su racha de tres partidos ganando, y que le despierta de su sueño de clasificarse para la Champions League. Ningún equipo fue capaz de mostrarse superior a lo largo de un partido de máxima igualdad y aproximaciones en ambos lados del campo; con el cuadro vasco generando algo más de peligro en la primera mitad y las guerreras haciendo lo propio tras el descanso, aunque sin acierto en los metros finales.

La igualdad fue la tónica desde los compases iniciales, con ambos equipos luchando por apoderarse de la posesión y con aproximaciones en ambos lados del terreno de juego, aunque con algo más de sensación de peligro por parte del combinado armero. El primer aviso serio lo dio Carmen Álvarez a los seis minutos, al robar el balón a Elba Vergés y tratar de sorprender desde lejos a Noelia Ramos, quien se encontraba fuera de la portería, pero el lanzamiento se perdió muy cerca de la base del poste. Poco después, la propia Carmen remató muy desviado un saque desde la esquina.

Tras los primeros intentos locales, ambos conjuntos tuvieron dificultades para generar peligro durante una primera mitad en la que las defensas se impusieron a los ataques y las porteras apenas tuvieron que intervenir. Un tiro lejano de Natalia Ramos que se fue muy desviado, y otro de Carmen Álvarez al lado contrario del campo, con mismo final, fue de lo poco destacable hasta el descanso.

Las guerreras intentaron dar un paso al frente al inicio de la segunda mitad y de hecho Natalia Ramos tuvo la ocasión más clara a los cinco minutos de la reanudación, al lanzar una falta desde la frontal que encontró la buena estirada de Astralaga. Seguidamente, Aleksandra y Patri Gavira también lo intentaron desde fuera del área, sin peligro real. Con el paso de los minutos, el Éibar volvió a neutralizar la situación y Emma Moreno pudo sorprender con un centro desde la derecha que se envenenó y acabó saliendo junto al primer palo. En la réplica visitante, Ouzraoui disparó alto escorada a la derecha en el interior del área.

Noticias relacionadas

La igualdad sobre el campo se mantuvo durante el tramo final; sin embargo, el Costa Adeje Tenerife no cejó en su empeño de lograr la victoria y tuvo dos opciones para llevarse el triunfo en las postrimerías. Primero, el técnico Yerai Martín solicitó el FVS por un posible penalti sobre Gramaglia que la colegiada no señaló; y ya en el descuento, concretamente en el minuto 96, Natalia Ramos colgó un balón desde la derecha que Elba Vergés cabeceó ligeramente desviado.