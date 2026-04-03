Yerai Martín: “El empate nos sabe a poco”

El Costa Adeje Tenerife Egatesa cerró su participación previa al parón internacional con un empate (0-0) ante la SD Eibar en Ipurúa, en un encuentro muy igualado y de exigencia para las tinerfeñas. Las blanquiazules firmaron un partido serio a nivel defensivo, logrando mantener su portería a cero en un escenario siempre complicado y donde apenas se sintieron inquietadas por el conjunto armero.

El choque estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio, con pocas ocasiones claras y mucho trabajo en el centro del campo. El equipo tinerfeño mostró solidez en todas sus líneas, sumando un punto que le permite seguir en la pelea por sus objetivos en la recta final de la temporada.

Yerai Martín, entrenador del Costa Adeje Tenerife, valoró el punto sumado en Ipurúa: “El empate nos sabe a poco. Ha sido un partido con mucha dificultad, éramos conscientes de ello, creo que defensivamente hemos estado muy bien porque ellas apenas nos han llegado, pero nos ha costado generar situaciones ofensivas. Dada la situación clasificatoria nos sabe a poco, pero a su vez es muy importante seguir sumando”, señaló.

El técnico destacó el cambio en el descanso de su equipo: “En el vestuario les he dicho que teníamos la oportunidad de estar mejor en la segunda parte, ya que en la primera nos había costado. Hemos estado mejor, hemos acabado con situaciones de campo contrario, rondando más el área y dando ese paso adelante que era necesario para intentar buscar ese gol que nos diera la victoria”.

"Hemos luchado todo el partido"

Por su parte, Elba Vergés también analizó el encuentro tras el pitido final: “Lo importante ha sido seguir sumando y mantener la portería a cero. Hemos luchado todo el partido para intentar marcar un gol, pero sabíamos que el Eibar era un rival muy defensivo, así que, debemos quedarnos con lo positivo, con que seguimos sumando y que estamos en una buena situación clasificatoria”.

La futbolista blanquiazul tuvo la última oportunidad del encuentro, con un remate dentro del área local: “Tenía muchas ganas de marcar gol. Tuve esa oportunidad al final que no me he creído que estuviera tan sola, quizás eso me penalizó. Me quedo con la importancia de poder tener esas ocasiones y que el equipo apretara hasta el final del partido”.

Con este empate, el Costa Adeje Tenerife Egatesa pone punto y seguido a su dinámica competitiva antes del parón internacional, manteniendo buenas sensaciones y consolidando su fortaleza defensiva de cara al tramo decisivo de la temporada.