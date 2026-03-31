Un muro en el tramo decisivo

Nay Cáceres, sinónimo de fiabilidad bajo palos en el Costa Adeje. 14 son los partidos que ha disputado la internacional venezolana con el conjunto blanquiazul este curso, y un total de ocho porterías a cero –seis de ellas de forma consecutiva– avalan el porqué de su asentamiento en la portería y, en realidad, una de las principales razones de los sobresalientes guarismos defensivos del cuadro blanquiazul.

Tanto Eder Maestre primero como Yerai Martín después han apostado por una rotación bajo palos, evitando una guardameta claramente titular. Durante dos tercios de curso, los minutos se inclinaron hacia Noelia. Sin embargo, este tramo final de temporada ha tenido un nombre propio: Nay Cáceres.

El precedente más reciente, el del pasado domingo en el Heliodoro Rodríguez López, dejó a la guardameta del Costa Adeje Tenerife Egatesa como una de las protagonistas de la victoria (2-0) ante el Madrid CFF, en un encuentro que permite al conjunto blanquiazul encadenar su tercera victoria en Liga F, consolidando así su gran momento en la competición.

Entre otras intervenciones de mérito, la más destacada de la internacional vinotinto llegó ya en el tiempo de descuento. Fue la ocasión más clara para las madrileñas, con Melgard, que recibió liberada en el costado derecho del área pequeña, la puso al segundo palo y obligó a Cáceres a sacar su mejor versión, volando para evitar el 2-1 y cualquier susto de última hora.

La internacional venezolana firmó así una actuación destacada bajo palos, contribuyendo a que el equipo lograra su tercera portería a cero consecutiva, reafirmando así la fortaleza defensiva de un bloque que se ha convertido en el tercero menos goleado del campeonato.

La rotación en portería ha terminado por darle protagonismo en el tramo final

Cáceres valoró el rendimiento tras el encuentro: «El equipo está en un gran momento, se ha afianzado en la cuarta plaza y vamos partido a partido. Estamos rindiendo y sumando de tres en tres en las últimas semanas y eso hace que estemos en un momento importante, como es este tramo final de la temporada».

La guardameta encadena cuatro titularidades en Liga F Moeve con el conjunto tinerfeño, de los cuales en los tres últimos no ha encajado gol. «Es muy positivo para mí el sumar la máxima cantidad de minutos posible, estamos haciendo un muy buen trabajo desde el principio de temporada y el rendimiento actual del equipo es muy alto. El trabajo defensivo del equipo está ayudando mucho, hacen más fácil no encajar goles y ganar partidos».

El Costa Adeje Tenerife atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Con 45 puntos en la tabla, siendo el segundo equipo menos goleado de la competición solo por detrás del FC Barcelona, las tinerfeñas ocupan la cuarta posición y se sitúan a seis puntos de la tercera plaza tras recortar dos unidades a la Real Sociedad, manteniendo vivas sus aspiraciones en este tramo decisivo del curso.

Además, el conjunto blanquiazul continúa mostrando una gran regularidad, habiendo sufrido solo una derrota en lo que llevamos de 2026, un dato que refleja la competitividad y consistencia del grupo.

Cáceres también destacó la conexión con su defensa: «Creo que es muy importante crear un vínculo fuerte con tu defensa, donde nos apoyamos mutuamente y eso da resultados como las porterías a cero. Intento transmitir que ni la portera ni la defensa pueden sola y tenemos que estar sincronizadas para lograr éxitos».

El Costa Adeje es el segundo equipo menos goleado de la competición solo por detrás del Barça

«El trabajo de la portera es muy mental, puede que los rivales te lleguen únicamente una o dos veces y tienes que estar concentrada y preparada para reaccionar y pararla. Es un trabajo previo de mentalidad, de estar conectada y anticipar a lo que pueda suceder» señaló Nay Cáceres sobre el papel de la guardameta.

Con la confianza reforzada y una dinámica claramente positiva, el Costa Adeje Tenerife Egatesa continúa firme en su objetivo de acabar una temporada de muy alto nivel. El mensaje del vestuario es claro: «Lo primordial es el trabajo diario para luego encarar el partido de cada fin de semana en búsqueda de los tres puntos. El mayor desafío del equipo es tener claro que pensamos en el presente, en ir a cada partido pensando que tenemos que ganarlo sin mirar más allá».

Próximo desafío: SD Éibar

Este viernes 3 de abril a las 11:00 hora canaria, las guerreras jugarán en Ipurúa una nueva jornada d elija F Moeve ante la SD Eibar, en un duelo que abre el mes de abril, y que supondrá el último antes del parón internacional.

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«Es un equipo muy difícil de batir, ya en la ida lograron ganarnos en casa, tienen un gran sistema defensivo y es complicado encontrarle las debilidades atrás. Debemos tener paciencia, trabajar el partido de principio a fin e ir con la mentalidad de ganar para irnos al parón con las mejores sensaciones posibles» explicó Cáceres.