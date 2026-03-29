Natalia Ramos encarrila en media hora el triunfo del Costa Adeje (2-0)

Con cierta comodidad y por la vía rápida, el Costa Adeje Tenerife Egatesa despachó en el Heliodoro Rodríguez López al Madrid CFF por 2-0, gracias al doblete de Natalia Ramos antes de la media hora. Fue un triunfo trabajado, con colmillo y personalidad del cuadro tinerfeñista, que da la sensación de haber pasado página tras la eliminación frente al Atlético de Madrid en semifinales de la Copa de la Reina, sumando ya dos victorias consecutivas.

Yerai Martín, que firmó en el recinto capitalino su sexta victoria liguera al frente del Tenerife Femenino, apostó por Nay Cáceres bajo palos, Violeta en el carril izquierdo y Koko y Carlota en punta. En la sala de máquinas, la canterana Pola volvía al once, completó los 90 minutos en otra actuación más que notable y ya empieza a colarse entre las revelaciones de este último tramo del curso blanquiazul.

El primer gol

Arrancó mejor el Costa Adeje, leyendo bien los espacios que dejaba la zaga madrileña. Tanto, que a los 15 minutos llegaría el premio. Violeta se coló hasta línea de fondo, levantó la cabeza y encontró a Pola sin marca lejos de la frontal. La canterana, con tiempo para decidir, vio a Natalia suelta ya dentro del área, en el perfil izquierdo, y se la dejó franca. La centrocampista no se lo pensó y, con una volea al primer palo, imposible para Paola, anotaba el tanto que ponía por delante a las blanquiazules y que cerraba una jugada bien hilada.

Y, diez minutos después, otra vez Natalia… y con las mismas protagonistas del primer tanto. Pared de muchos quilates entre Pola y Violeta en el mediocampo; la canterana devolvió y Violeta, con un control con el que dejó atrás a su par, aclaró la jugada en un cuatro para tres que se gestionó de libro. Condujo, dividió y la soltó en el instante justo. Natalia, ya con espacio y pisando área, controló, se acomodó y la puso abajo, lejos del alcance de Paola, con una ejecución impecable. 2-0 y el partido, casi visto para sentencia antes de la media hora.

Más cerca de la tercera plaza

A partir de ahí, el Costa Adeje llevó el mando del partido, más allá de los intentos de un Madrid CFF que lo probó sin demasiado atino. Ya en el descuento llegó la más clara para las capitalinas: Melgard recibió liberada a la derecha del área pequeña, la puso al segundo palo y obligó a Nay Cáceres a sacar lo mejor de sí, volando para evitar el 2-1 y cualquier susto de última hora.

La escuadra insular recorta distancias y pasa de estar a ocho a quedarse a seis puntos de la tercera plaza –la que da acceso a Europa– tras esta vigesimocuarta jornada, marcada por el inesperado tropiezo de la Real en casa ante el DUX Logroño (1-1).