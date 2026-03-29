El Costa Adeje persigue el tercer triunfo consecutivo

El Costa Adeje Tenerife Egatesa busca, este mediodía frente al Madrid CFF (12:00, Heliodoro Rodríguez López), una victoria que le permita a la entidad blanquiazul sumar tres triunfos consecutivos por primera vez esta temporada. Una racha que además tendría premio extra: consolidarse en la cuarta plaza de la tabla, y con seis puntos de renta sobre un Sevilla que anoche cayó 0-1 ante el Granada.

La escuadra comandada por Yerai Martín llega a la cita plenamente recuperada del batacazo copero frente al Atlético de Madrid. El Egatesa salió del bache el fin de semana pasado, cuando se impuso por un ajustado –y muy trabajado– 0-1 en Las Gaunas al DUX Logroño.

Con su triunfo en tierras riojanas merced al solitario tanto de Aleksandra Zaremba a los 20 minutos de juego, el femenino del Tenerife encadenó dos victorias en Liga F (el fin de semana anterior las insulares se habían impuesto al Levante por 4-0). El desafío, ahora, pasa por el pleno de nueve puntos. Hasta la fecha en la 25/26, el Costa Adeje ha desaprovechado dos situaciones similares; la primera, cuando en noviembre a las victorias contra Levante y Madrid CFF les siguió una igualada a dos en casa frente al Granada; ya en febrero, las alegrías frente al Alhama y Badalona no pudieron encontrar continuidad al toparse el equipo tinerfeñista con el Real Madrid.

Ahora, el Costa Adeje cuenta con los argumentos de un buen inicio de 2026 en casa en la competición doméstica (tres victorias y un empate) y afronta la contienda firme en la cuarta plaza con 42 puntos. Es el momento de romper esa barrera. En este sentido, el técnico blanquiazul destacó en la previa la importancia del encuentro y del rendimiento en casa: «La plantilla está bien, está trabajando muy bien, con ganas y deseando volver a jugar en casa. Es un partido importante, ante un rival difícil que quizás no está consiguiendo los resultados que le gustaría, pero sabemos que será muy igualado. Estamos preparadas para afrontarlo, con ganas de hacerlo bien y conseguir los tres puntos».

El técnico avanzó que causarán baja Paola Hernández, Pisco y María Estella. También Aithiara, que aunque no está lista todavía, afronta la recta final de su recuperación tras una lesión de rodilla que necesitó de una intervención. Su retorno al equipo es inminente.

Enfrente estará un Madrid CFF que llega al Heliodoro tras empatar (1-1) ante el Espanyol y que ocupa la novena posición con 31 puntos. El conjunto madrileño, dirigido por José Luis Sánchez Vera, buscará puntuar en un escenario exigente para continuar sumando en la competición. Habitual outisder de la Liga F en las últimas campañas, no está siendo una campaña sencilla para la entidad capitalina, que suma solo dos triunfos en los últimos diez partidos de Liga F para un pobre balance de ocho puntos sobre 30 posibles y alguna dolorosa goleada en contra: 12-1 a manos del Barça y 1-6 con el Deportivo como verdugo.

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El encuentro tendrá además un componente especial, ya que será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten esta temporada. En los dos precedentes anteriores —uno en Liga F Moeve y otro en Copa de la Reina—, el triunfo cayó del lado del cuadro tinerfeño, que se impuso a domicilio en ambos compromisos (0-2 en Liga y 0-1 en Copa). Las blanquiazules buscarán dar continuidad a esos buenos resultados y volver a imponerse, esta vez ante su afición.