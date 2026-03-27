Yerai Martín no renuncia a pelear por la Champions: "Mientras los números no digan lo contrario, la tercera plaza está en juego"

El Costa Adeje Tenerife sigue apuntando alto. Así lo ha hecho ver su entrenador, Yerai Martín, en la comparecencia previa al duelo de este domingo frente al Madrid CFF. «Mientras los números no digan lo contrario, la tercera plaza está en juego», expuso Martín para referirse a la posibilidad de que el cuadro blanquiazul, cuarto, se acerque a la Real Sociedad. El equipo vasco cierra las posiciones de Liga de Campeonas con ocho unidades más que el femenino del Tenerife, que se niega a darse por rendido pese a que su rival les saca «un margen muy grande».

«Todo pasa por que nosotras sumemos muchos puntos, empezando por los tres de este domingo en casa, y que ese rival no sume tanto. La que sí es nuestra es la cuarta plaza, esa es la que queremos defender. Tenemos que ser constantes y mostrar personalidad y ambición. Eso se muestra en el día a día», prosiguió el entrenador vasco para remarcar su mensaje. «Luego es fútbol, el fin de semana puede pasar cualquier cosa. Los números en este 2026 en el estadio son muy buenos, vamos a intentar hacerlo para que sigan siendo buenos», indicó seguidamente.

A por la tercera victoria consecutiva

Así, el objetivo de la escuadra blanquiazul no es otro que mantener «el equilibrio» y «la estabilidad». «Si ganamos este partido, conseguiremos tres victorias consecutivas, algo que no ha pasado en toda la temporada y que es muy difícil. Sabemos también que tenemos unos números que se están mejorando en comparación a las últimas tres temporadas, pero todavía queda mucho. Parece tópico, pero vamos partido a partido. Nos quedarán todavía muchos partidos para seguir haciéndolo bien y defendiendo esa cuarta plaza», reflexionó Yerai Martín.

En una semana «limpia» y con cuatro días de entrenamiento, Yerai celebra haber podido preparar la cita «con más tranquilidad y más tiempo». La plantilla está bien, «trabajando muy bien, con ganas y deseando volver a jugar en casa». Siguen causando baja Pisco, María Estella y Paola Hernández, cuyo regreso está previsto para después del parón FIFA. La centrocampista se perderá este duelo y el del próximo viernes frente al Eibar. «La que sí está acumulando entrenamientos con el equipo y con el grupo es Aithiara. Es muy buena noticia. Para esta semana todavía no contamos con ella, pero todo lo que sea acumular sesiones de entrenamiento sin molestias, sin dolores y con buenas sensaciones, es señal de que muy prontito la vamos a tener disponible», celebró esperanzado el preparador.

Aithiara, jugadora del CD Tenerife Femenino. / Liga F

Un rival difícil

El Madrid CFF se antoja como un oponente «difícil» que, aunque no está cosechando buenos resultados, «tiene una plantilla muy competitiva». «Sabemos que el partido va a ser muy igualado, pero estamos preparadas para afrontarlo. Los equipos de Sánchez Vera están muy bien trabajados, tienen distintas armas, dominan bien el fútbol combinativo, pero para atraerte y luego hacerte daño a los espacios. Vamos a tener que estar también muy agresivas en ese momento sin balón, muy agresivas cuando queramos ir a campo contrario a por el rival y muy ordenadas cuando nos toque estar en nuestro campo», ha advertido el míster tinerfeñista.

Así, será fundamental que el Costa Adeje sepa diferencia bien cuándo organizarse y tener una secuencia más larga de pases y cuándo correr o transitar. El choque, como todos, «se va a decidir en las áreas». «La nuestra la estamos defendiendo muy bien, de ahí los números con muchas porterías a cero. A ver si somos también más agresivas en área rival. Nos está siendo suficiente por la buena labor en nuestra área propia, pero el otro día creo que el equipo generó y tuvo situaciones como para hacer más de un gol», concluyó Yerai.