Patri Gavira: «Sería un error pensar que la temporada ha acabado»

«Sería un error pensar que la temporada ha acabado». Es la advertencia, lanzada por la capitana Patri Gavira a cinco días del duelo frente al Madrid CFF, que define el momento de un Costa Adeje Tenerife Egatesa que, a falta de siete jornadas para el cierre de la Liga F, se niega a caer en la autocomplacencia

Ni siquiera cuando los números invitan a echar la vista atrás con cierta satisfacción –y ya con poco margen para mirar hacia arriba: la tercera posición, en manos de la Real Sociedad y con ocho puntos de ventaja, se antoja, como mínimo, lejana–, el vestuario blanquiazul quiere seguir estirando la temporada un poco más. Y eso que los datos acompañan. El conjunto blanquiazul ha alcanzado los 42 puntos tras 23 jornadas, igualando ya el registro total de la campaña pasada, pero con siete encuentros aún por disputar. «Sería un error pensar que la temporada ha acabado porque se hayan conseguido ciertos puntos en comparación con otras temporadas», insiste Gavira.

No toca todavía –con el campeonato entrando en su último cuarto– poner notas. Al menos así se vive desde dentro del vestuario blanquiazul: «Poner una evaluación a estas alturas de competición creo que no es acorde porque todavía quedan muchos puntos», repasa Gavira, la jugadora con más minutos de toda la Liga F.

En ese calendario para sostener la cuarta plaza, lo que le queda al Costa Adeje no es, ni de lejos, un camino cómodo. Tras recibir este domingo (12:00 horas) en el Rodríguez López al Madrid, el equipo de Yerai Martín pondrá rumbo el siguiente fin de semana a Eibar, un equipo que se está jugando la permanencia –y ojo con eso, porque a estas alturas de la liga ya todos tienen algo en juego–.

Eso antes de la gran cita, el duelo ante el Sevilla, ahora mismo el principal perseguidor por la cuarta plaza –por cierto, el cuadro hispalense pinchó en la última jornada y el Costa Adeje ahora le saca tres puntos–. Después tocará visitar a un Granada que viene en línea ascendente, séptimo y con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos.

Y, seguidos, dos cocos: el Barça en el Heliodoro y el Atlético de José Herrera en la última salida del curso 25/26. La temporada blanquiazul se cerrará el último fin de semana de mayo, de nuevo en casa, frente a un Deportivo que ya respira prácticamente con la permanencia en el bolsillo.

«Cada fin de semana va a pasar por seguir sumando», insiste la capitana, que añade: «Depende de nosotras asegurar esa cuarta plaza. Creemos que hemos estado mucho tiempo durante toda la temporada ahí como para ahora perderla».

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El partido ante el Madrid CFF de este domingo abre este tramo final con el contexto de volver al Rodríguez López y hacerlo con la obligación de sostener lo construido fuera de casa. «Sabemos que el Madrid tiene jugadoras muy buenas, muy peligrosas, tienen jugadoras rápidas… marcan muchos goles. Va a ser un partido de mucha concentración, de estar muy serias en el bloque defensivo», anticipa Gavira.