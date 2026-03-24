Violeta Quiles: "Hemos sabido resurgir tras la Copa"

La temporada para el Costa Adeje no terminó después de que se quedara a un paso de disputar su primera final de la Copa de la Reina. La eliminatoria a ida y vuelta ante el Atlético de Madrid, cerrada con un doloroso 0-1 en el Heliodoro Rodríguez López, sí marcó un antes y un después en el rumbo de las blanquiazules, pero no fue un apagón absoluto. La prueba estuvo en la respuesta del equipo entrenado por Yerai Martín en Las Gaunas. Un 0-1 el domingo para defender el cuarta posición en la Liga F.

Una de las titulares en ese encuentro, Violeta Quiles, destacó la capacidad del Costa Adeje para "resurgir" tras la decepción copera. "Estamos contentas por la victoria en Logroño porque queríamos mantener el cuarto puesto en la clasificación", afirmó la cartagenera poniendo por delante el "orgullo" y el "coraje" mostrados por el equipo ante el DUX. "Hemos sabido resurgir después de la Copa", comentó la futbolista fichada por el club en el mercado de enero.

Quiles reconoció que el Tenerife Femenino vivió una etapa reciente del calendario "muy intensa" por la acumulación de partidos en dos competiciones, la Copa y la Liga F. "Pero ha sido muy bonito", admitió a pesar de todo. "Es algo que nos ha aportado muchas emociones diferentes", explicó Violeta con la intención de mirar solo al futuro más cercano. "Ahora tenemos una nueva oportunidad en casa, donde queremos seguir siendo fuertes, ante un buen rival", indicó haciendo alusión al partido de este domingo frente al Madrid CFF en el Rodríguez López (12:00).

Sus sensaciones

Desde su estreno, el 1 de febrero en el Heliodoro ante su club de procedencia, la Real Sociedad, Quiles ha participado en nueve partidos de Primera División con el Costa Adeje, seis como titular. No son malos números para la última en unirse a la plantilla. "Me estoy sintiendo muy bien", aseguró. "Agradezco mucho la posibilidad de tener tantos minutos después de la lesión que sufrí", indicó refiriéndose al grave percance de rodilla que interrumpió su carrera hace un año. "Estoy pudiendo trabajar al máximo y eso es algo que me hace muy feliz, porque ahora siento que puedo aportar y ayudar al equipo dentro del campo", contó Violeta, a la que no le costó entrar en los planes del entrenador.

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La carrilera zurda confía en seguir en esa línea en lo que queda de campaña. Por delante, siete jornadas para completar el calendario de Liga F, empezando por el más cercano, el de este domingo ante un Madrid CFF instalado en la zona templada de la clasificación.