El Costa Adeje toca la excelencia

El crecimiento del Costa Adeje Tenerife Egatesa ya es una evidencia. Una evidencia que, a falta de siete jornadas para el cierre del curso 2025/26, se ha disparado hasta cifras nunca vistas tanto en puntuación como, sobre todo, en rendimiento defensivo.

El triunfo por la mínima en la histórica plaza de Las Gaunas frente al DUX Logroño (0-1) del pasado fin de semana, más allá de su efecto inmediato en la clasificación, sonó a golpe en la mesa de un equipo que lleva meses funcionando y cada vez se encuentra más seguro de lo que hace.

El Costa Adeje Tenerife Egatesa no necesita de grandes alardes ofensivos cuando su zaga es capaz de sostener ventajas con una seguridad impropia de temporadas pasadas. Con la victoria correspondiente a la jornada 23, el conjunto dirigido por Yerai Martín alcanzó los 42 puntos.

Una cifra que, por sí sola, pone en contexto la envergadura de la temporada. Se trata de un registro que ya iguala el total conseguido al término de la pasada campaña. Dicho de otro modo, a falta de siete jornadas el equipo ha hecho en tres cuartas partes del campeonato lo que el año pasado le exigió todo un curso.

Si se amplía un poco el foco y se repasa la situación del club tinerfeño en este mismo punto de la temporada, la lectura es todavía más reveladora. Los 42 puntos actuales dejan atrás los 32 de la 24/25, los 28 de la 23/24 o los 30 de la 22/23. Incluso en cursos de grato recuerdo, como la 20/21 o la 17/18, en los que se alcanzaron los 41 puntos a estas alturas, el equipo no transmitía una regularidad –sobre todo lejos de su feudo– como la de ahora. Solo la temporada 21/22, con 43 puntos en la fecha 23, asoma ligeramente por encima en el registro.

Así, el Costa Adeje Tenerife Egatesa firma, a estas alturas de la competición, la segunda mejor campaña de su historia en cuanto a puntuación. Lo verdaderamente llamativo, sin embargo, es el camino hasta llegar a ella. Porque si el salto en cuanto a puntaje es evidente, en el apartado defensivo directamente se abre un capítulo aparte. Los números del Costa Adeje en este terreno no son simplemente buenos, son de otro nivel. Con 16 goles encajados en 23 jornadas, el equipo exhibe una seguridad en la retaguardia que no encuentra parangón en toda su historia.

A estas alturas, el representativo había recibido 28 goles en la 24/25, 38 en la 23/24, 32 en la 22/23 o 34 en la 21/22. Incluso en campañas más fiables atrás, como la 17/18, el registro era de 25 tantos en contra. En definitiva, nunca antes el Costa Adeje había logrado mantener una media defensiva tan baja. Nunca antes había estado tan cerca de la excelencia dentro de su propia área.

Con este panorama, el tramo final de la temporada blanquiazul se perfila como una oportunidad para afianzar una campaña ya brillante. El objetivo principal, asegurar la cuarta plaza, toda vez que la tercera posición, que da acceso a Europa, se complicó un poco más este fin de semana después de la victoria de la Real Sociedad en el campo del Levante.

El conjunto donostiarra suma ahora 50 puntos, ocho más que el Costa Adeje, una distancia que, a falta de siete jornadas, se antoja difícil de reducir.

Con todo, la pelea más realista para el Costa Adeje de aquí al final se centrará en defender esa cuarta plaza, toda vez que el Sevilla y el Atlético de Madrid acechan como principales perseguidores. La jornada 23, en ese sentido, resultó especialmente favorable para los intereses blanquiazules. No solo por su victoria en Las Gaunas, sino también por el inesperado tropiezo del Sevilla, que recibió una paliza del Badalona en casa (1-5), lo que permitió a las blanquiazules situarse ahora tres puntos por delante del conjunto andaluz. También el Atlético de Madrid de José Herrera tuvo que sufrir más de lo previsto para sacar adelante su encuentro frente al Alhama CF. Pero ganó. Rosa Otermín lo resolvió, en el minuto 101 (1-2), para un conjunto colchonero que se coloca a cuatro puntos del Costa Adeje.

En este contexto, el combinado blanquiazul encara las siete jornadas restantes con una doble misión. Por un lado, garantizar esa cuarta plaza. Por el otro, continuar alimentando unos guarismos que ya son históricos. La próxima cita, este domingo (12:00 horas) en el Heliodoro Rodríguez López frente al Madrid CFF.