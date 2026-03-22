Yerai Martín: «Estos puntos fuera de casa son muy valiosos»

Celebró Yerai Martín su quinta victoria en Liga como entrenador del Costa Adeje Tenerife. El preparador recalcó lo «importante» del triunfo, pero reconoció que hay «margen de mejora». «Estos tres puntos fuera de casa son muy valiosos». El técnico comenzó valorando positivamente el botín obtenido en tierras riojanas. «Es una victoria importante. La primera parte fue muy buena: conseguimos adelantarnos con un gol y generamos varias ocasiones claras, aunque sabemos que siempre hay margen de mejora». Seguidamente, el preparador reconoció que a su equipo se le hizo algo largo el partido, por lo que acabó teniendo que trabajar algo más de la cuenta. «En la segunda parte no es el partido que queremos jugar, nos ha tocado trabajar más defensivamente y sufrir un poco».

El entrenador también destacó también los elementos positivos que deja el resultado y la confianza que aporta al grupo. Aunque no se refirió a ello explícitamente, era fundamental salir del bache anímico tras la eliminación copera frente al Atlético de Madrid. «Estos tres puntos fuera de casa son muy valiosos. Hemos mantenido la portería a cero y, aunque podríamos haber marcado algún gol más, lo importante es la efectividad y el control del partido. Tenemos muchos ingredientes para estar contentas. Ahora toca valorar lo conseguido y preparar con la máxima intensidad el próximo compromiso», concluyó el míster.

Habla la goleadora

Por su parte, la protagonista del encuentro, Aleksandra, analizó el partido desde su experiencia dentro del campo y la satisfacción por poder contribuir al triunfo. «Todavía nos sigue doliendo lo de la semifinal, pero hoy queríamos resarcirnos un poco y conseguir tres puntos que nos afianzan en la cuarta plaza. La primera parte nos fue de cara: tuvimos muchas ocasiones para marcar y, aunque no finalizamos todas las jugadas como queríamos, conseguimos el gol y eso nos dio tranquilidad», relató la futbolista.

Noticias relacionadas

La atacante también resaltó el esfuerzo defensivo del equipo en la segunda mitad. «Tuvimos que trabajar más, defender con más atención y sufrir en algunos momentos, pero el equipo supo mantener la ventaja hasta el final. Lo importante es que hemos sumado los tres puntos y hemos reforzado la confianza del grupo. Personalmente, estoy contenta por poder aportar al equipo», concluyó.