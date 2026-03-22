El Costa Adeje deja atrás la eliminación copera con una victoria frente al Logroño (0-1)

No sin cierta angustia en la recta final por lo apretado del marcador y la necesidad de su adversario, el Costa Adeje Tenerife Egatesa se impuso a domicilio al DUX Logroño por 0-1 merced al solitario tanto de Aleksandra Zaremba en el primer tiempo. Triunfo de oficio y carácter del cuadro tinerfeñista, que este mismo martes había sido eliminado por el Atlético de Madrid en semifinales de la Copa de la Reina.

Yerai Martín, que celebró en Las Gaunas su quinta victoria liguera al mando del Tenerife Femenino, optó por Nay Cáceres en la portería, Violeta en el carril izquierdo (la murciana destrozó su cuentakilómetros particular con un impresionante despliegue) y Koko y Gramaglia como delanteras. Se quedó en el banquillo Fatou Dembele, protagonista indeseada en la cita copera al ser expulsada y, según comunicó a sus compañeras, ser objeto de un insulto racista por parte de una rival.

Koko, protagonista al espacio

Salió mejor el Costa Adeje, que aprovechó buen los espacios de la zaga riojana en una superficie de juego grande en la que Koko exprimió su mejor virtud, la velocidad. La costamarfileña, no obstante, no anduvo fino a la hora de definir frente a Miralles.

Koko, durante el partido. / CDTF

El gol de Aleksandra

Fue a los 22 minutos cuando, tras una buena transición ofensiva, Violeta recibió en el perfil izquierdo y centró al área buscando la llegada de Castelló. La blanquiazul no pudo contactar con el cuero porque una defensora se cruzó en su camino, pero el despeje no fue efectivo y se convirtió en una suerte de prolongación que aprovechó Aleksandra para mandar la pelota a gol. De una carrilera a la otra.

La cuarta plaza, más cerca

El Costa Adeje dominó desde entonces el partido a pesar de las intentonas de un Logroño que se queda ahora solo un punto por encima del Alhama, equipo que marca la zona de descenso. El Alhama, de hecho, estuvo a punto de sorprender al Atlético de Madrid, que se llevó la victoria en Murcia con un gol en el minuto 101.

La escuadra insular se queda a cuatro puntos del equipo rojiblanco, que es sexto, y queda pendiente de lo que haga el Sevilla esta tarde (15:00) contra el Badalona. La Real, tercera, sigue a ocho puntos porque le ganó ayer al Levante por 0-1.