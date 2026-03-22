El Costa Adeje, a por tres puntos para cerrar heridas

Cambio de registro y regreso al ruedo liguero. La visita de hoy a la histórica plaza de Las Gaunas para medirse al Logroño (11:00) será la primera de los ocho encuentros que le restan al Costa Adeje para cerrar su temporada 25/26, en los que su gran objetivo será blindar la cuarta plaza. Y es que la tercera, que da acceso a Europa, después de la victoria de la Real Sociedad ayer frente al Levante (0-1), con la que el conjunto donostiarra se sitúa con 50 puntos y amplía a 11 la ventaja sobre el Costa Adeje, se antoja ya casi inalcanzable.

Para el de hoy, lo cierto es que el mayor rival del Costa Adeje vuelve a ser él mismo. Llega el equipo de Yerai Martín tras caer hace cinco días en el Rodríguez López, en la semifinal copera ante el Atlético, y quedarse a un paso de la gran final de Gran Canaria. Un golpe duro, de los que escuecen, que las jugadoras no quieren agrandar más de la cuenta. Y la receta es sencilla: ganar hoy a un Logroño que se está jugando la vida por la salvación.

Se trata el conjunto riojano de un equipo que regresó a Primera División al término de la pasada campaña, después de cuatro cursos consecutivos en la categoría inferior. Es, sobre el papel, un rival a medida para encarar el siempre incómodo trance postCopa. Con 10 puntos en la clasificación, el equipo de Héctor Blanco no ha sido capaz de ganar ni un solo partido como local y apenas ha sumado una victoria en toda la Liga. Llama la atención, con estos números, que siga fuera del descenso –aunque lo tiene soplándole en la nuca: a un punto del penúltimo, el Alhama, y a dos del último, el Levante–. Casi todo su botín lo ha construido a base de empates, siete en total.

Se cruzan, en definitiva, el peor local de la categoría –el Logroño apenas ha rascado dos puntos en su campo– y el cuarto mejor visitante: un Costa Adeje que está firmando la mejor temporada de su historia lejos de casa, donde solo ha caído dos veces y ha sumado seis victorias. El Logroño, por cierto, llega tras encajar una manita ante el Atlético de Madrid en Alcalá de Henares. Con todo sobre la mesa, los ingredientes sitúan a la escuadra blanquiazul como clara favorita.

En lo que respecta a los precedentes entre riojanas y archipelágicas, el balance cae, aunque por poco, del lado visitante. Se han visto las caras en siete partidos oficiales: tres victorias para el bando blanquiazul, una para el vinotinto y tres empates.

El último precedente, además, viene bien como aviso a navegantes. En la primera vuelta, jornada 14, las riojanas pisaban el Rodríguez López con el mismo cartel con el que llegan hoy: sin la etiqueta de favoritas. Paula Rubio, en el minuto 77, igualó el tanto que había firmado en la primera mitad Natalia Ramos y, aunque el Costa Adeje fue superior, acabó marchándose con un empate tan frustrante como inesperado. Un resultado que, de paso, alimentaba el maleficio del Heliodoro en aquella primera vuelta.

Para el coche de hoy, el técnico blanquiazul ha citado a Noelia Ramos, Koko Ange, Cinta Rodríguez, Fatou Dembelé, Yerliane Moreno, Violeta Quiles, Carlota Suárez, Aleksandra Zaremba, Sandra Castelló, Nay Cáceres, Natalia Ramos, Bicho, Clau Blanco, Elba, Iratxe, Patri Gavira, Gramaglia y Pola.

El DUX Logroño-Costa Adeje de la vigesimotercera jornada de Liga F será arbitrado por la tinerfeña Lorena del Mar Trujillano, adscrita al Comité Andaluz.