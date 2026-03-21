Yerai Martín: «Ahora toca demostrar nuestra personalidad»

El Costa Adeje Tenerife Egatesa vuelve a cambiar el chip otra vez. Después del golpe anímico de quedarse a un paso de la final de la Copa de la Reina, al conjunto tinerfeño le toca resetearse y pone ahora todo el foco en la Liga F Moeve, donde quiere seguir estirando una temporada que ya tiene muy buena pinta. El siguiente reto lleva a las de Yerai Martín, mañana domingo (11:00 horas), a visitar al DUX Logroño, antepenúltimo clasificado.

No oculta Yerai Martín, técnico del Costa Adeje, que la eliminación copera dejó ese regusto amargo que cuesta quitarse, pero también quiso quedarse con lo que se vivió en el Heliodoro Rodríguez López. «Fue duro y triste a nivel de resultado, pero también muy bonito todo lo que se generó. Sentir el apoyo de casi 7.000 personas fue especial», explicó el entrenador, que puso en valor tanto el ambiente como el empuje del club en una cita que entró directamente en el recuerdo de la entidad blanquiazul.

Tras la eliminación, el cuerpo técnico optó por darle respiro a la plantilla. «Necesitábamos un día libre no solo a nivel físico, también mental», apuntó Yerai Martín, que destacó la buena respuesta del grupo. El equipo volvió al trabajo con seriedad, con el foco ya donde toca, apretar la liga hasta el final y hacerlo lo más arriba posible. «Ahora tenemos que demostrar la personalidad y la ambición que tenemos», remarcó.

Y es que, pese al chasco copero, el panorama blanquiazul sigue invitando a creer. Cuartas en liga, las tinerfeñas firman –hasta la fecha– una de las temporadas con mejores registros de su historia –más aún sumándole esa participación en la semifinal del torneo del KO–. «Cuando estás ahí parece normal, pero hay que pararse a valorar lo que están haciendo estas jugadoras. No es fácil mantener esta regularidad», reflexionó el técnico guipuzcoano.

Con ocho jornadas todavía por delante en la Liga F Moeve, hay margen para seguir creciendo. Aunque la tercera plaza se antoja complicada –pertenece ahora la Real Sociedad, con ocho puntos de ventaja sobre el Costa Adeje–, pero Yerai no la da por perdida. «Mientras los números digan que es posible, hay opciones», afirmó, sin perder de vista la realidad. Y la realidad pasa por amarrar una cuarta posición extremadamente competida. «Tenemos equipos igualados y otros que vienen por detrás apretando. Hay que ir partido a partido», insistió Yerai Martín.

El siguiente paso lleva al representativo hasta Logroño, a un escenario con cierto poso histórico como Las Gaunas. Salir de casa, eso sí, no le quita el sueño al Costa Adeje, que con solo dos derrotas es el cuarto mejor visitante de la Liga F. «No nos genera incomodidad. El equipo ha respondido bien fuera y competirá igual», aseguró ayer el entrenador.

Sobre el rival de mañana, el DUX Logroño, Yerai anticipa un partido de esos que se atascan, muy en la línea de lo visto ante equipos de bloque bajo como el Levante o el Alhama. «Es un conjunto rocoso, peligroso en transiciones y que carga bien el área. Además, a balón parado pueden igualar cualquier partido», advirtió sobre un rival que se está jugando la permanencia y que, por eso mismo, no está dispuesto a regalar nada.

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En el apartado físico, el técnico guipuzcoano confirmó que el equipo llega sin contratiempos pese al tute de las últimas semanas, con cuatro partidos en tan solo quince días. Con todo, el Costa Adeje afronta la cita con la idea de transformar la frustración copera en impulso liguero. «Después de dos o tres días volvemos a jugar, y ahí está la ocasión de quitarnos esa espinita», concluyó Yerai Martín.